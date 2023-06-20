MLB／大谷翔平本季上看52轟 挑戰個人新高

大谷翔平最近5場比賽敲出4支全壘打，近10戰更有8轟，如果按照目前開轟速度，本季可望達到52支全壘打。（路透）

大谷翔平18日對皇家 隊之戰轟出兩分砲，這是他本季第24支全壘打。大谷最近5場比賽出現4支全壘打，近10戰更有8轟，美聯全壘打王地位愈坐愈穩，領先洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）已有5支；大谷如果按照目前開轟速度，本季可望達到52支全壘打，將創下個人單季新高（改寫2021年46轟）。

天使 這次在客場對皇家3連戰拿下兩勝，本季6場對戰已結束，天使以4勝2敗勝出；大谷對皇家近3戰11打數3安打，不過3安都是長打，包括首戰二壘打、第二戰和18日全壘打，對皇家投手群造成重傷害。

大聯盟目前只有5名球員達到20轟以上，大谷24轟獨居榜首，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）22轟居次，在國聯排名第1，勇士 隊歐森（Matt Olson）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、馬林魚隊索勒（Jorge Soler）都是20轟。

大谷4月打擊率2成92、5月2成43，進入6月火力全開，17場比賽就有16場出現安打，而且出現9支全壘打、攻下20分打點，目前24轟、58分打點、長打率6成32、連續安打場次都是大聯盟最佳紀錄。

團隊紀錄方面，勇士126轟排名第一，光芒隊117轟、道奇隊116轟分居第二、第三，再來就是天使108轟，楚奧特（Mike Trout）15轟在隊上排名第二，足足落後大谷9轟。

此外，紅襪日籍球星吉田正尚棒子火熱，18日對洋基隊雙重賽首戰，吉田正尚首戰4打數1安打、第2戰休兵，本季打擊率從3成09降到3成08，仍在美聯排名第3。

大聯盟目前只有14名球員打擊率超過3成，去年美聯打擊王、馬林魚隊「打擊機器」阿拉斯（Luis Arraez）3成88遙遙領先，美聯榜首是金鶯隊海斯（Austin Hays）3成20。