我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

MLB／美聯MVP底定？大谷被讚「韋蘭德+楚奧特綜合體」

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平目前並列聯盟全壘打王。 （Getty Images）
大谷翔平目前並列聯盟全壘打王。 （Getty Images）

天使大谷翔平如今以22轟位居大聯盟全壘打王，作為投手被打擊率1成78也是大聯盟最優，美國媒體「運動畫刊」認為美聯MVP之爭已經提前蓋棺論定，因為大谷如今猶如韋蘭德（Justin Verlander）與楚奧特（Mike Trout）的綜合體。

運動畫刊作家維度奇（Tom Verducci）撰文指出，如果不是賈吉（Aaron Judge）去年敲出62轟，大谷翔平已經在挑戰MVP三連霸，因為看到大聯盟數據，敲出22轟以及每9局被敲安打數5.6支最優的，是同一個人。

報導中更進一步分析數據，大谷是史上第二位在球隊打完前71場比賽，能夠繳出3成打擊率、22轟、10盜、3次三壘安打的球員，第一位是2018年的楚奧特，當時他是打擊率3成23、22轟、13盜、3支三壘打。

而在至少14場先發中，每9局被敲安打數排行榜中，大谷的5.6支可以並列史上第7，前一名是2019年韋蘭德的5.5支，第一名5.3支有4人、5項紀錄並列，傳奇投手萊恩（Nolan Ryan）在1972、1991年各辦到過1次。

所以才說大谷像是韋蘭德與楚奧特的綜合體，而且還是兩人巔峰時期，至於生涯表現則同時複製金鶯重砲羅賓森（Frank Robinson）與洋基強投福特（Whitey Ford）。

大谷翔平 天使 洋基

上一則

NBA／無懼馬龍酸言 詹姆斯：我才是太陽

延伸閱讀

MLB／大谷翔平開轟衝上打擊雙冠 天使隊內投打21冠王

MLB／大谷翔平開轟衝上打擊雙冠 天使隊內投打21冠王
MLB／開轟+勝投 大谷登聯盟全壘打王

MLB／開轟+勝投 大谷登聯盟全壘打王
MLB／美聯MVP底定？運動畫刊讚大谷：韋蘭德加楚奧特

MLB／美聯MVP底定？運動畫刊讚大谷：韋蘭德加楚奧特
MLB／大谷翔平連11場敲安、21轟出爐 天使還是輸

MLB／大谷翔平連11場敲安、21轟出爐 天使還是輸

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
梅西開賽僅81秒就進球，創個人生涯最快進球紀錄。(截自CCTV-5)

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

2023-06-15 10:18
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
約柯奇的兩歲女兒超萌。（Getty Images）

NBA／約柯奇捧冠 可愛的2歲女兒剛好名叫「熱火」？

2023-06-13 07:47
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂