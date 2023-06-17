我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯已飛抵北京 中國外交部北美司長接機

2賊潛入洛縣托倫斯民宅 偷走6萬元珠寶現金 監控全錄下

MLB／大谷翔平開轟衝上打擊雙冠 天使隊內投打21冠王

記者蘇志畬／即時報導
日籍「二刀流」大谷翔平17日轟出本季第23發全壘打，4打數1安打、2分打點演出，讓他不僅獨居大聯盟全壘打王，打點王也並列第一，在天使隊內更是投打「21冠王」。（美聯社）
日籍「二刀流」大谷翔平17日轟出本季第23發全壘打，4打數1安打、2分打點演出，讓他不僅獨居大聯盟全壘打王，打點王也並列第一，在天使隊內更是投打「21冠王」。（美聯社）

日籍「二刀流」大谷翔平17日轟出本季第23發全壘打，4打數1安打、2分打點演出，讓他不僅獨居大聯盟全壘打王，打點王也並列第一，在天使隊內更是投打「21冠王」，球迷直呼：「太不真實了」。

大谷翔平17日對皇家隊7局上轟出陽春砲，最近4戰出現3轟。也是近9戰第7轟，全壘打數衝上大聯盟榜首，領先大都會隊阿隆索（Pete Alonso）1支，在美聯排名也超前洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）3支。

再加上5局上內野滾地球攻下1分打點，大谷翔平本季累積56分打點，與紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）並列大聯盟第一。

大谷翔平在傳統定義的打擊三冠項目中，有兩項取得領先，另外OPS（整體攻擊指數）1.011、長打率0.626，還有作為投手時的被打擊率1成78，三項數據也都是大聯盟最佳，投打合計，他是大聯盟5冠王。

而美國媒體「The Score」也整理出大谷翔平目前在球隊內領先的數據，作為打者是，打擊率、上壘率、長打率、OPS、安打數、三壘打數、全壘打、打點、得分、壘打數、保送數、盜壘數、WAR；作為投手是優質先發數、勝投、局數、防禦率、三振數、被上壘率、被打擊率、WAR。

一共21項投打數據都是全隊第一，無怪乎有網友看到後表示，「以後不會有人再辦到一樣的事情了」、「太不真實了」。

大谷翔平 大都會 皇家

上一則

MLB／美聯新人王大熱門 吉田正尚笑說自己「有點老」

延伸閱讀

MLB／開轟+勝投 大谷登聯盟全壘打王

MLB／開轟+勝投 大谷登聯盟全壘打王
MLB／美聯MVP底定？運動畫刊讚大谷：韋蘭德加楚奧特

MLB／美聯MVP底定？運動畫刊讚大谷：韋蘭德加楚奧特
MLB／大谷翔平連11場敲安、21轟出爐 天使還是輸

MLB／大谷翔平連11場敲安、21轟出爐 天使還是輸
MLB／大谷翔平包辦追平轟、超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

MLB／大谷翔平包辦追平轟、超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
梅西開賽僅81秒就進球，創個人生涯最快進球紀錄。(截自CCTV-5)

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

2023-06-15 10:18
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
約柯奇的兩歲女兒超萌。（Getty Images）

NBA／約柯奇捧冠 可愛的2歲女兒剛好名叫「熱火」？

2023-06-13 07:47
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08

超人氣

更多 >
二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷
手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇