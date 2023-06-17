MLB／大谷翔平開轟衝上打擊雙冠 天使隊內投打21冠王

日籍「二刀流」大谷翔平17日轟出本季第23發全壘打，4打數1安打、2分打點演出，讓他不僅獨居大聯盟全壘打王，打點王也並列第一，在天使隊內更是投打「21冠王」。（美聯社）

日籍「二刀流」大谷翔平 17日轟出本季第23發全壘打，4打數1安打、2分打點演出，讓他不僅獨居大聯盟全壘打王，打點王也並列第一，在天使隊內更是投打「21冠王」，球迷直呼：「太不真實了」。

大谷翔平17日對皇家 隊7局上轟出陽春砲，最近4戰出現3轟。也是近9戰第7轟，全壘打數衝上大聯盟榜首，領先大都會 隊阿隆索（Pete Alonso）1支，在美聯排名也超前洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）3支。

再加上5局上內野滾地球攻下1分打點，大谷翔平本季累積56分打點，與紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）並列大聯盟第一。

大谷翔平在傳統定義的打擊三冠項目中，有兩項取得領先，另外OPS（整體攻擊指數）1.011、長打率0.626，還有作為投手時的被打擊率1成78，三項數據也都是大聯盟最佳，投打合計，他是大聯盟5冠王。

而美國媒體「The Score」也整理出大谷翔平目前在球隊內領先的數據，作為打者是，打擊率、上壘率、長打率、OPS、安打數、三壘打數、全壘打、打點、得分、壘打數、保送數、盜壘數、WAR；作為投手是優質先發數、勝投、局數、防禦率、三振數、被上壘率、被打擊率、WAR。

一共21項投打數據都是全隊第一，無怪乎有網友看到後表示，「以後不會有人再辦到一樣的事情了」、「太不真實了」。