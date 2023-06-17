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MLB／美聯MVP底定？運動畫刊讚大谷：韋蘭德加楚奧特

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平目前並列聯盟全壘打王。（美聯社）
大谷翔平目前並列聯盟全壘打王。（美聯社）

天使大谷翔平如今以22轟位居大聯盟全壘打王，作為投手被打擊率1成78也是大聯盟最優，運動畫刊認為美聯MVP之爭已經提前蓋棺論定，因為大谷如今猶如韋蘭德（Justin Verlander）與楚奧特（Mike Trout）的綜合體。

運動畫刊作家維度奇（Tom Verducci）撰文指出，如果不是賈吉（Aaron Judge）去年敲出62轟，大谷翔平已經在挑戰MVP三連霸，因為看到大聯盟數據，敲出22轟以及每9局被敲安打數5.6支最優的，是同一個人。

報導中更進一步分析數據，大谷是史上第二位在球隊打完前71場比賽，能夠繳出3成打擊率、22轟、10盜、3次三壘安打的球員，第一位是2018年的楚奧特，當時他是打擊率3成23、22轟、13盜、3支三壘打。

而在至少14場先發中，每9局被敲安打數排行榜中，大谷的5.6支可以並列史上第7，前一名是2019年韋蘭德的5.5支，第一名5.3支有4人、5項紀錄並列，傳奇投手萊恩（Nolan Ryan）在1972、1991年各辦到過1次。

所以才說大谷像是韋蘭德與楚奧特的綜合體，而且還是兩人巔峰時期，至於生涯表現則同時複製金鶯重砲羅賓森（Frank Robinson）與洋基強投福特（Whitey Ford）。

大谷翔平 天使 洋基

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