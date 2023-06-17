MLB／開轟+勝投 大谷登聯盟全壘打王

大谷翔平先發6局失2分奪勝，並以22轟登頂大聯盟全壘打王。（路透）

大聯盟全壘打王身兼被打擊率最低的王牌投手，天使 隊「二刀流」大谷翔平 再次展現他的無所不能， 15日面對遊騎兵隊敲出本季第22轟，6局失2分的優質先發拿下本季第6勝，在投打兩端都有極致演出。

Welcome to the Sho! Shohei Ohtani hits a 2-run homer 443 feet to extend the Angels lead 5-2.



This was Ohtani's 4th HR of the series! 🦄 pic.twitter.com/NSRltTUIAU — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年6月16日

來源：推特

天使隊此役以5：3擊敗遊騎兵隊，大谷翔平在8局上的兩分砲，為勝利增添保險，也讓他以22轟並列大聯盟全壘打王，加上1成78的被打擊率也在大聯盟排第一，成為自1900年以來第一位在打者全壘打、投手被打擊率都排第一的球員。

總教練尼文（Phil Nevin）當然大讚子弟兵，「他真的是太棒了。」但也當面調侃大谷：「全壘打沒轟上第二層看台，是不是累了？」而認真說，尼文認為投手大谷有顯露疲態，「他常常上半局在打擊，下半局又要投球。」

投手大谷這比賽降低「魔球」橫掃球使用率，99球裡有47顆是四縫線速球，使用比率寫下本季新高，投完6局，被敲6支安打丟掉2分，防禦率3.29，奪第6勝。

大谷表示：「有觀察到對手揮棒較慢，棒球是時機的運動，運用多種球路會更難打。」暌違1個月的勝投，特別是對美聯西區龍頭拿下，讓球隊保持在季後賽競爭力中，大谷說：「大家都投注心力，休息區的氣氛也是最火熱的狀態。」

至於打者翔平則是敲出一發443呎的超大號全壘打，連兩場開轟、連12場敲安，加上2打數1安打、2次四壞保送的成果，打擊率也上升到3成01。

大谷翔平最近7場比賽敲出6轟的瘋狂手感，日本 媒體已經幫忙算出，以目前71場敲出22發全壘打的速率，打到季末有機會成為第一位大聯盟單季50轟的日籍球員。

據日本媒體體育報知的計算，天使隊開季至今71場比賽，大谷翔平已經敲出22發全壘打，換算成162場將是50.2轟，超越個人在2021年的46轟紀錄，已經是日籍球員單季最多轟紀錄。