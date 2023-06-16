MLB／大谷翔平22轟站上全壘打王 外帶本季第6勝

大谷開轟後再次展現確信步。（路透）

天使 隊「二刀流」大谷翔平 15日先發「第2棒、投手」，不僅繳出6局失2分的優質先發，更轟出本季第22轟、大聯盟生涯第150轟，就是要將睽違1個月的勝投牢牢握在手中，天使隊最終以5：3擊敗遊騎兵隊。

投手大谷封印橫掃球、二縫線，四縫線速球使用比率47%寫下本季新高，以99球投完6局，被敲6支安打，丟掉2分，不過僅有3次三振，另1次四壞保送，防禦率3.29，分數來得及時讓他收下本季第6勝，繼5月16日再次奪勝。

大谷退場時雙方是2：2，不過7局上莫尼亞克（Mickey Moniak）的一發陽春砲，直接為他取得勝投資格，而8局上打者翔平從柏克（Brock Burke）手中敲出一發中外野兩分砲更安心，擊球距離443呎的超大號全壘打，讓他再次展現確信步。

打者翔平連2場開轟、近7戰6轟，本季全壘打數來到22轟，追平大都會 隊強打阿隆索（Pete Alonso），並列大聯盟全壘打王，也延續連12場敲安，今天總計2打數1安打，另有2次四壞保送，打擊率也上升到3成01。

投手大谷15日狀況不算順，首局就出現1次四壞、1支安打，用了30球才投完、16顆好球；2局下略微回穩僅被敲1安，但3局下卻在2出局後被洛伊（Nathaniel Lowe）、賈西亞（Adolis Garcia）、海姆（Jonah Heim）連敲3安，丟掉2分，好在後面3局僅再被敲1安。

捕手搭檔瓦雷克（Chad Wallach）在2局上的陽春砲優勢被大谷丟掉，不過4局上莫尼亞克在1出局、二壘有人時的安打，敲回追平分。

比賽中也有意外插曲，7局打完換局時，遊騎兵隊二壘手塞米恩（Marcus Semien）疑似對被三振不滿，與一壘審爭執備趕出場，接著投手教練麥達克斯（Mike Maddux）、總教練波奇（Bruce Bochy）一個一個上場抗議，也都被趕出場。