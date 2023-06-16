我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

一洲焦點／川普訴訟風暴 如何影響總統大選？

MLB／大谷翔平22轟站上全壘打王 外帶本季第6勝

記者蘇志畬／即時報導
大谷開轟後再次展現確信步。（路透）
大谷開轟後再次展現確信步。（路透）

天使隊「二刀流」大谷翔平15日先發「第2棒、投手」，不僅繳出6局失2分的優質先發，更轟出本季第22轟、大聯盟生涯第150轟，就是要將睽違1個月的勝投牢牢握在手中，天使隊最終以5：3擊敗遊騎兵隊。

投手大谷封印橫掃球、二縫線，四縫線速球使用比率47%寫下本季新高，以99球投完6局，被敲6支安打，丟掉2分，不過僅有3次三振，另1次四壞保送，防禦率3.29，分數來得及時讓他收下本季第6勝，繼5月16日再次奪勝。

大谷退場時雙方是2：2，不過7局上莫尼亞克（Mickey Moniak）的一發陽春砲，直接為他取得勝投資格，而8局上打者翔平從柏克（Brock Burke）手中敲出一發中外野兩分砲更安心，擊球距離443呎的超大號全壘打，讓他再次展現確信步。

打者翔平連2場開轟、近7戰6轟，本季全壘打數來到22轟，追平大都會隊強打阿隆索（Pete Alonso），並列大聯盟全壘打王，也延續連12場敲安，今天總計2打數1安打，另有2次四壞保送，打擊率也上升到3成01。

投手大谷15日狀況不算順，首局就出現1次四壞、1支安打，用了30球才投完、16顆好球；2局下略微回穩僅被敲1安，但3局下卻在2出局後被洛伊（Nathaniel Lowe）、賈西亞（Adolis Garcia）、海姆（Jonah Heim）連敲3安，丟掉2分，好在後面3局僅再被敲1安。

捕手搭檔瓦雷克（Chad Wallach）在2局上的陽春砲優勢被大谷丟掉，不過4局上莫尼亞克在1出局、二壘有人時的安打，敲回追平分。

比賽中也有意外插曲，7局打完換局時，遊騎兵隊二壘手塞米恩（Marcus Semien）疑似對被三振不滿，與一壘審爭執備趕出場，接著投手教練麥達克斯（Mike Maddux）、總教練波奇（Bruce Bochy）一個一個上場抗議，也都被趕出場。

天使 大都會 大谷翔平

上一則

足球／中國球迷亂入進場擁抱梅西 嗆保全都在看比賽

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連11場敲安、21轟出爐 天使還是輸

MLB／大谷翔平連11場敲安、21轟出爐 天使還是輸
MLB／大谷翔平包辦追平轟、超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

MLB／大谷翔平包辦追平轟、超前轟 締連3季投手100K、打者20轟
MLB／大谷翔平被打擊率1成72 全聯盟最低

MLB／大谷翔平被打擊率1成72 全聯盟最低
MLB／大谷翔平3安打 誤擊隊友嚇成O型嘴、雙手捧臉關心

MLB／大谷翔平3安打 誤擊隊友嚇成O型嘴、雙手捧臉關心

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
梅西開賽僅81秒就進球，創個人生涯最快進球紀錄。(截自CCTV-5)

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

2023-06-15 10:18
約柯奇的兩歲女兒超萌。（Getty Images）

NBA／約柯奇捧冠 可愛的2歲女兒剛好名叫「熱火」？

2023-06-13 07:47

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
橄欖油品牌太多難選擇？專家親自品嘗 最推薦這5款

橄欖油品牌太多難選擇？專家親自品嘗 最推薦這5款