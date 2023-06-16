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MLB／大谷三振、全壘打都居聯盟前3

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平敲出本季第21轟，累積21轟距離大聯盟最多轟只差1發。（歐新社）
大谷翔平敲出本季第21轟，累積21轟距離大聯盟最多轟只差1發。（歐新社）

MLB天使隊「二刀流」大谷翔平不斷進化，14日敲出本季第21轟，距離大聯盟全壘打王只差1轟，以投手之姿送出102次三振排名大聯盟第三，去年的他在這兩項數據排名大聯盟前15名已是史上第一人，今年有機會改寫為前3。

大谷翔平14日對遊騎兵隊9局上的兩分砲，雖然沒能幫助球隊逆轉，仍以3：6輸球中止3連勝，不過照目前開轟、製造打點速率，季末有機會衝上48轟、120分打點，足以改寫2021年的個人紀錄，令人期待能否挑戰美聯打擊三冠王。

代表三冠王的三項數字，大谷翔平目前是打擊率2成99（美聯第六）、21轟（美聯第一）、52分打點（美聯第五），打擊率美聯最高是藍鳥隊比切特（Bo Bichette）3成19、打點是紅襪隊狄佛斯（Rafael Devers）56分，大谷差距都還不算太遠。

加入投球數據，大谷只能跟自己比，去年他34轟排名大聯盟第11、219次三振排名第6，今年21轟暫落後大都會隊阿隆索（Pete Alonso）22轟，三振數輸給勇士隊史泰德（Spencer Strider）的121次、藍鳥高斯曼（Kevin Gausman）117次。

MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）透過推特再次介紹大谷2022年達成的紀錄，就是從1893年投手丘移動到目前的位置以來，大谷是史上第一個在MLB達成全壘打數及投出三振數都在15名內的選手。

藍斯說，大谷本季不論是全壘打數還是投出三振數，都已超越上個球季進入MLB前3名，「全壘打排名第2、投出三振數排名第3」。

大谷翔平敲出本季第21轟，累積21轟距離大聯盟最多轟只差1發。（Getty Im...
大谷翔平敲出本季第21轟，累積21轟距離大聯盟最多轟只差1發。（Getty Images）

MLB 大谷翔平 大都會

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