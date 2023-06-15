MLB／菜鳥投手首秀成功救援 巨人隊史首例

巨人隊投手文恩升上大聯盟第一場拿下救援成功。（路透）

MLB競爭激烈，小聯盟球員升上大聯盟第一場比賽常有激勵人心的故事，巨人隊近日就有一例。菜鳥投手出身鄉村，初登板拿下救援成功，但他在此之前從沒踏進大聯盟球場。

25歲的文恩（Keaton Winn）來自愛荷華州的奧里（Ollie）小鎮，那是一個人口大約200人的鄉下地方。日前他在30多名親友的見證下，在聖路易紅雀主場，達成個人大聯盟生涯第一場出賽，拿下救援成功。

舊金山 巨人11：3踢館紅雀。文恩這名菜鳥投手，在6局上場投球，投4局被敲1支安打，雖然有3次四壞、1次觸身，失掉1分，但他為球隊守住勝利，也成為巨人隊史第一位生涯初登板就拿下救援成功的投手。

大聯盟官網報導，文恩分享生涯第一場出賽的緊張感：「大家說的都是真的：你會感覺不到自己的腿。這真的太刺激了，我永遠不會忘記這場比賽。」

紅雀隊的布許球場距離文恩的家鄉不遠，這場比賽有30多名鄉親，開了4小時車到現場見證，其中包括文恩的家人。電視鏡頭拍到，觀眾席上的家人在文恩上場時激動落淚。

文恩是巨人隊排名第14位的小聯盟潛力球員，按照他在小聯盟的輪值，本應在3A先發，但巨人隊急需牛棚戰力，因應客場出戰紅雀系列賽，把文恩拉上大聯盟。

他搭上紅眼班機，早上8時向球隊報到。紅雀主場成了文恩人生第一次踏進的大聯盟球場。第一天，他僅在草皮上暖身傳球10分鐘左右，隔天他就夢想成真，為巨人承擔後4局的投球。

巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）賽後表示，為文恩和他的家人們感到開心，因為他負擔了局數，讓牛棚投手可以休息，對球隊貢獻很大，「他今晚已經投得很好，未來有機會可以更好」。