MLB／紐約又有人抹油 大都會牛棚史密斯被趕出場

大都會投手史密斯被裁判趕出場。（美聯社）

洋基 和大都會 隊13日展開「地鐵 大戰」，吸引4萬多名球迷進場觀賽。大都會先發投手薛則（Max Scherzer）4局上被打爆，第5任投手史密斯（Drew Smith）還被裁判抓到抹油，一球未投就退場，大都會終場也以6：7不敵洋基。

薛則首局就被洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）敲出陽春砲。儘管大都會打線相挺攻下4分，但薛則4局上把領先分數全部花光，先被勒梅休（DJ LeMahieu）擊出兩分砲，又接連被打出4支安打失掉3分，大都會反倒以5：6落後，薛則也被教練換下場。他今天總計投3.1局，被敲7安，失掉6分。

大都會5局下靠著吉洛梅（Luis Guillorme）1分打點安打追平，洋基很快在6局上靠著唐納森（Josh Donaldson）高飛犧牲打再度超前。

7局上大都會牛棚投手史密斯登板，他卻被發現使用黏性物質遭裁判驅逐出場，預計將收到10天的禁賽，這是大都會自4月薛則後，再次有球員因黏性物質被趕出場。

Drew Smith has been ejected after umpires checked his hands. pic.twitter.com/g625J4OuLI — SNY (@SNYtv) June 14, 2023

大都會8局下一度有反攻機會，但洋基牛棚大將霍姆斯連飆2K化解危機，金恩（Michael King）9局登板關門，上演三上三下，大都會最終吞下敗仗。