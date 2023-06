MLB／紐約又有人抹油 大都會牛棚史密斯被趕出場

洋基 和大都會 隊13日展開「地鐵 大戰」,吸引4萬多名球迷進場觀賽。大都會先發投手薛則(Max Scherzer)4局上被打爆,第5任投手史密斯(Drew Smith)還被裁判抓到抹油,一球未投就退場,大都會終場也以6:7不敵洋基。

薛則首局就被洋基「怪力男」史丹頓(Giancarlo Stanton)敲出陽春砲。儘管大都會打線相挺攻下4分,但薛則4局上把領先分數全部花光,先被勒梅休(DJ LeMahieu)擊出兩分砲,又接連被打出4支安打失掉3分,大都會反倒以5:6落後,薛則也被教練換下場。他今天總計投3.1局,被敲7安,失掉6分。

大都會5局下靠著吉洛梅(Luis Guillorme)1分打點安打追平,洋基很快在6局上靠著唐納森(Josh Donaldson)高飛犧牲打再度超前。

7局上大都會牛棚投手史密斯登板,他卻被發現使用黏性物質遭裁判驅逐出場,預計將收到10天的禁賽,這是大都會自4月薛則後,再次有球員因黏性物質被趕出場。

Drew Smith has been ejected after umpires checked his hands. pic.twitter.com/g625J4OuLI