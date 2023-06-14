MLB／大谷單場雙響砲 20轟暫居美聯全壘打王

大谷翔平單場雙響砲，以20轟站上美聯全壘打榜領先。（美聯社）

面對美聯西區領先的遊騎兵隊，大谷翔平 近期火燙的打擊手感燒得更旺，12日第7局敲追平陽春砲、延長12局敲超前兩分砲，幫助天使 隊以9：6在4連戰旗開得勝，單場雙響砲後，更以20轟站上美聯全壘打榜領先。

大谷此役4打數敲出2安打都是全壘打，加上1支高飛犧牲打，貢獻4分打點。

last year, Shohei Ohtani became the 1st player to finish top-15 in MLB in both HR hit AND pitching K’s in a season since the mound was moved to its current distance in 1893



HE’S CURRENTLY TOP-3 in MLB IN EACH IN 2023!!!!!



T-2nd in HR, 3rd in K’s https://t.co/yEKMyzwa56 — Sarah Langs (@SlangsOnSports) 2023年6月13日

來源：推特

這兩轟都很關鍵，第7局在天使4：5落後時掃出陽春砲追平戰局，天使9到11局攻勢都以三上三下收場，當戰線進入第12局時，再度給了大谷當英雄的機會，一棒敲出兩分砲燒起天使氣勢。

WHO RUN THE WORLD?

SH🌎HEI 🌎HTANI #GoHalos pic.twitter.com/TN3i7hjNve — Los Angeles Angels (@Angels) 2023年6月13日

來源：推特

12局是否考慮故意保送大谷？遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）表示，當時要碰到一位非常優秀的左打（大谷）和一位非常優秀的右打（楚奧特），當時投手丘上是左投雷根斯，「如果我授意要他保送，或許事後來看結果會不同，但當時希望他面對大谷拿下重要的出局數，保送楚奧特。」

大谷幾乎以一人之力幫助天使贏球，讓教練、隊友都愈來愈崇拜。大谷表示，碰上美西龍頭遊騎兵，讓他更想贏。