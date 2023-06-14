我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

MLB／大谷單場雙響砲 20轟暫居美聯全壘打王

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平單場雙響砲，以20轟站上美聯全壘打榜領先。（美聯社）
大谷翔平單場雙響砲，以20轟站上美聯全壘打榜領先。（美聯社）

面對美聯西區領先的遊騎兵隊，大谷翔平近期火燙的打擊手感燒得更旺，12日第7局敲追平陽春砲、延長12局敲超前兩分砲，幫助天使隊以9：6在4連戰旗開得勝，單場雙響砲後，更以20轟站上美聯全壘打榜領先。

大谷此役4打數敲出2安打都是全壘打，加上1支高飛犧牲打，貢獻4分打點。

來源：推特

這兩轟都很關鍵，第7局在天使4：5落後時掃出陽春砲追平戰局，天使9到11局攻勢都以三上三下收場，當戰線進入第12局時，再度給了大谷當英雄的機會，一棒敲出兩分砲燒起天使氣勢。

來源：推特

12局是否考慮故意保送大谷？遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）表示，當時要碰到一位非常優秀的左打（大谷）和一位非常優秀的右打（楚奧特），當時投手丘上是左投雷根斯，「如果我授意要他保送，或許事後來看結果會不同，但當時希望他面對大谷拿下重要的出局數，保送楚奧特。」

大谷幾乎以一人之力幫助天使贏球，讓教練、隊友都愈來愈崇拜。大谷表示，碰上美西龍頭遊騎兵，讓他更想贏。

大谷本季第19、20轟相繼出爐，先追平、再超越洋基隊賈吉（Aaron Judge），站上美聯單獨領先。

大谷單場雙響砲，圖為第5局炸裂追平陽春砲，當下霸氣甩棒。（美聯社）
大谷單場雙響砲，圖為第5局炸裂追平陽春砲，當下霸氣甩棒。（美聯社）

天使 大谷翔平 洋基

上一則

足球／姆巴佩不續約 梅西不踢世界盃

下一則

NBA／巴特勒決賽再敗 熱火找副手仍有得拚

延伸閱讀

MLB／大谷翔平包辦追平轟、超前轟 締連3季投手100K、打者20轟

MLB／大谷翔平包辦追平轟、超前轟 締連3季投手100K、打者20轟
MLB／大谷雙響砲 楚奧特也開轟…第27次同場全壘打

MLB／大谷雙響砲 楚奧特也開轟…第27次同場全壘打
MLB／大谷翔平雙響砲登美聯第2 天使教頭：還希望他休息嗎？

MLB／大谷翔平雙響砲登美聯第2 天使教頭：還希望他休息嗎？
MLB／大谷該輪休？ 對馬林魚3戰僅1安

MLB／大谷該輪休？ 對馬林魚3戰僅1安

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
格鬥界天王麥葛瑞格出手太重，使得阿密熱火吉祥物伯尼送醫。(擷自YouTube影片)

格鬥巨星宣傳橋段下手太重 NBA熱火吉祥物送醫

2023-06-11 12:25

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高