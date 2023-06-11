MLB／再見轟氣走道奇 費城人6連勝

史瓦伯9局下敲出再見全壘打，幫助費城人以5：4擊敗道奇。（美聯社）

職棒大聯盟（MLB）費城 費城人9日在主場迎戰洛杉磯道奇 ，陣中重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）9局下敲出再見全壘打，幫助費城人以5：4擊敗道奇，同時也拿下球隊本季最長的6連勝。

道奇先在1局上先發制人，馬丁尼茲（J.D.Martinez） 打出帶有打點的左外野二壘安打，取得1：0領先。

費城人3局下予以回擊，史瓦伯敲出三壘安打後，隊友哈波（Bryce Harper）擊出右外野安打，把比數追成1：1平手。

費城人5局下乘勝追擊，卡斯特蘭諾斯（NickCastellanos）在一、二壘有人情況下打出帶有打點的二壘安打，之後道奇投手暴投，史瓦伯跑回一分，透納（Trea Turner）再擊出安打，費城人取得4：1領先。

道奇7局上展開反攻，貝茲（Mookie Betts）扛出左外野兩分全壘打，這是他個人本季第17轟，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）緊接著敲出中外野陽春砲，道奇把比數追成4：4平手。

比賽來到9局下，史瓦伯在2人出局情況下面對道奇後援左投佛格森（Caleb Ferguson），他鎖定一顆投在紅中的卡特球扛成右外野再見全壘打，幫助費城人贏得勝利。

這是史瓦伯個人本季第17發全壘打，他4度上壘，分別是敲出2支安打，還有2次四壞保送，表現相當優異。

費城人獲勝後，本季例行賽戰績來到31勝32敗，目前在國家聯盟東區排第3名，道奇戰績則來到36勝28敗，在國家聯盟西區排第2名。