我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

MLB／再見轟氣走道奇 費城人6連勝

體育新聞組／綜合報導
史瓦伯9局下敲出再見全壘打，幫助費城人以5：4擊敗道奇。（美聯社）
史瓦伯9局下敲出再見全壘打，幫助費城人以5：4擊敗道奇。（美聯社）

職棒大聯盟（MLB）費城費城人9日在主場迎戰洛杉磯道奇，陣中重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）9局下敲出再見全壘打，幫助費城人以5：4擊敗道奇，同時也拿下球隊本季最長的6連勝。

道奇先在1局上先發制人，馬丁尼茲（J.D.Martinez） 打出帶有打點的左外野二壘安打，取得1：0領先。

費城人3局下予以回擊，史瓦伯敲出三壘安打後，隊友哈波（Bryce Harper）擊出右外野安打，把比數追成1：1平手。

費城人5局下乘勝追擊，卡斯特蘭諾斯（NickCastellanos）在一、二壘有人情況下打出帶有打點的二壘安打，之後道奇投手暴投，史瓦伯跑回一分，透納（Trea Turner）再擊出安打，費城人取得4：1領先。

道奇7局上展開反攻，貝茲（Mookie Betts）扛出左外野兩分全壘打，這是他個人本季第17轟，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）緊接著敲出中外野陽春砲，道奇把比數追成4：4平手。

比賽來到9局下，史瓦伯在2人出局情況下面對道奇後援左投佛格森（Caleb Ferguson），他鎖定一顆投在紅中的卡特球扛成右外野再見全壘打，幫助費城人贏得勝利。

這是史瓦伯個人本季第17發全壘打，他4度上壘，分別是敲出2支安打，還有2次四壞保送，表現相當優異。

費城人獲勝後，本季例行賽戰績來到31勝32敗，目前在國家聯盟東區排第3名，道奇戰績則來到36勝28敗，在國家聯盟西區排第2名。

費城 道奇 洛杉磯

上一則

場邊人語／賭城競賽 冰球岀彩

下一則

法網／4年3冠 球后斯威雅蒂2連霸

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連2場開轟 本季18支全壘打 只差洋基賈吉1轟

MLB／大谷翔平連2場開轟 本季18支全壘打 只差洋基賈吉1轟
MLB／達比修有大聯盟生涯第100勝 亞洲投手第3人

MLB／達比修有大聯盟生涯第100勝 亞洲投手第3人
MLB／大谷翔平17轟初速創投手第4快 5局掉3分無緣第6勝

MLB／大谷翔平17轟初速創投手第4快 5局掉3分無緣第6勝
MLB／克蕭63場7局無失分 追平道奇隊史紀錄

MLB／克蕭63場7局無失分 追平道奇隊史紀錄

熱門新聞

梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王帶錯護照受困北京機場 推特瘋傳梅西的「靈魂發問」

2023-06-10 23:40
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
莫蘭特已爆出多起場外風波。（路透）

NBA／憂莫蘭特墜入深淵 名嘴：街頭球員怕他活不過5年

2023-06-04 01:59
約柯奇（右）超級大三元寫總決賽新紀錄。（美聯社）

NBA總冠軍／約柯奇超級大三元寫紀錄 金塊G3滅火要回領先

2023-06-07 23:28
足球巨星梅西親口證實將與邁阿密國際隊簽約。(路透)

足球／「我決定去邁阿密」 梅西證實轉戰美國

2023-06-07 16:06

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體