MLB／大谷翔平5支1 主題日P圖幫他多了妻女

天使 隊8日再以3:1擊敗小熊隊,3連戰清盤對手,大谷翔平 5打數敲出1安打,9日將切換為「二刀模式」,先發出戰水手隊。

小熊此役在2局上靠曼西尼(Trey Mancini)的二壘打先馳得點,但天使隨即在下半局逆轉,歐戴爾(Jo Adell)先掃出追平陽春砲,後續還有2支安打的串聯,瓦德(Taylor Ward)以高飛犧牲打再添分數,大谷翔平雖再補上安打,但楚奧特(Mike Trout)打出的中外野飛球進手套,攻勢止步於此。

天使6局下添保險分,奈托(Zach Neto)敲安、瓦德保送形成一、二壘有人,大谷的打席,天使發動雙盜壘,而捕手高姆斯(Yan Gomes)的暴傳讓奈托再衝回本壘。

大谷此役5打數1安打,被三振2次,賽後打擊率2成74。

此戰天使主場舉辦「六月聖誕節 」主題日,選手出場介紹有巧思,大谷翔平被合成1946年電影「風雲人物(It's a Wonderful Life)」海報,左擁右抱妻女,第一打席大螢幕秀出P圖時,還可見大谷及投手史邁利(Drew Smyly)都瞄了一眼,美式幽默則讓日本球迷滿頭問號問「這是什麼?」也有人直喊荒謬;就連客隊的鈴木誠也,也被P上愛斯基摩帽。

Christmas Sho 🎅🎄✅

Shohei Ohtani depicted as George Bailey from Frank Capra's 1946 film It's a Wonderful Life on the large display at Angel Stadium in Anaheim celebrating "Christmas in June" during the 1st inning. 😎#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP pic.twitter.com/VOsUP5gcqy