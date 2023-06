MLB／敲再見轟氣走雙城 光芒阿羅薩雷納稱本來不想上場

光芒與雙城隊今天上演投手戰,9局上半結束,仍戰成1:1平手。最終光芒強打阿羅薩雷納(Randy Arozarena)從雙城火球男杜蘭(Jhoan Duran)手中轟出再見陽春砲,以2:1氣走雙城。

兩隊今天上演精采投手戰,雙城先發羅培茲(Pablo Lopez)主投7局失1分,送出6次三振。光芒則採取車輪戰,第6任投手亞當(Jason Adam)九局上破功,被雙城路易斯(Royce Lewis)敲出追平安打。

9局下雙城推出終結者杜蘭,他連投2顆指叉球,第2球阿羅薩雷納擊成右外野飛球,杜蘭還指著天空示意隊友會接殺,沒想到球直接飛出全壘打大牆。

They're partying in Randy Land.



It's a #walkoff blast for Randy Arozarena! pic.twitter.com/xmxGomRPth