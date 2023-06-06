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MLB／韌帶受傷提前報銷 狄葛隆：感覺糟透了

記者蘇志畬／即時報導
狄葛隆因右手肘尺側副韌帶撕裂要動手術，今年賽季確定提前報銷。（路透）
狄葛隆因右手肘尺側副韌帶撕裂要動手術，今年賽季確定提前報銷。（路透）

塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）才剛以5年1.85億美元合約加盟遊騎兵隊，如今卻因右手肘尺側副韌帶撕裂要動手術，今年賽季確定提前報銷，他說：「感覺糟透了。」

狄葛隆本季先發6場戰績2勝0敗，30.1局投出45次三振，防禦率2.67，成績相當不俗，然而4月28日面對洋基時，出現右四頭肌緊繃，休息至今，如今確定要開刀，狄葛隆說：「我們有支很棒的團隊，沒辦法幫助他們感覺很糟。」

遊騎兵總管楊恩（Chris Young）尚未確認是韌帶重建或其他手術，但確定的是今年狄葛隆不會再出賽。

狄葛隆2010年曾動過韌帶重建手術，他說：「無論何時，當你聽到自己有一段時間無法再投球，這都很艱難，我之前也經歷過，知道要付出什麼努力才能回來，這是我的目標，努力復健，尋找所有可以幫助我的方式。」

回憶過去等待的日子，狄葛隆直言心情就像坐雲霄飛車，「有些日子感覺很好，有時又不太妙，有時候投完牛棚會覺得『我在對的方向』，隔天感覺又不好了，就是這樣上上下下。」

楊恩表示，MRI檢查結果不如所想，最終決定對狄葛隆當然是一記重擊，但有信心他可以在下個球季完全痊癒歸隊，只不過目前還沒有時間表。

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