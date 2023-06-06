MLB／駐足目送飛球 歐蘇納敲415呎長打只上一壘

歐蘇納擊出深遠一壘安打。（美聯社）

MLB勇士 隊強打歐蘇納（Marcell Ozuna）4日擊出415英尺的深遠飛球，沒想到最終只是一支一壘安打，原因是歐蘇納自信地看著球不跑壘，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）也把他換下場作為懲罰。

Marcell Ozuna stood and watched what he thought was a home run… he ended up with a single 🥶pic.twitter.com/vL0xMFN69Y — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年6月4日

來源%：推特

4局上1出局，勇士隊奧比斯（Ozzie Albies）轟出2分砲追平比數，隨後歐蘇納又將球擊向中外野，他打完後站在原地欣賞球出牆，沒想到球最後只打中響尾蛇主場全壘打牆上的觀眾席前，最終歐蘇納只停留在一壘。

據「USA Today」記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，這個飛球在大聯盟26座球場會形成全壘打。勇士該局後續沒得分，6局上輪到歐蘇納打擊時被換下。

勇士打到9局上以4：5落後，靠著羅沙里歐（Eddie Rosario）石破天驚的滿貫砲逆轉比賽，伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）9局下登板，成功關門，終場就以8：5贏球。

賽後史尼克承認這是懲罰性調度，「我必須把他換下場，我敢保證他的感覺比我更糟糕。」事實上，這不是第一次有勇士球員犯下這種蠢事，亞古納（Ronald Acuña Jr.）4年前同樣自以為開轟，最後只上一壘，當時史尼克也做出懲罰性調度。