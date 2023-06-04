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MLB／大谷翔平單場4安猛打賞「完全打擊」又差1支

中央社／東京4日綜合外電報導
大谷翔平。（Getty Images）
大谷翔平。（Getty Images）

MLB洛杉磯天使球星大谷翔平3日以打者身分先發5打數4安打，差一支全壘打就能達成完全打擊，是本季第3度只差臨門一腳。天使終場不敵休士頓太空人吞3連敗。

大谷3日擺脫昨天投打失利陰霾，日本放送協會（NHK）報導，首局首打席就敲一壘安打、3局第2打席再敲三壘安打；雖然5局第3打席打出滾地球造成雙殺，但7局第4打席再敲出直擊全壘打牆的二壘安打。

如果大谷3日能開轟，將可達成時隔4年第2次的完成打擊，可惜9局第5打席以一壘安打作收。

大谷本季也曾在4月及5月比賽中兩度差一點達成完全打擊，儘管本季已3度與完全打擊錯身而過，但3日5打數4安打2分打點的精采打擊表現，是本季第2次單場4安，目前打擊率也回升到2成74。

天使終場以6比9輸給休士頓太空人，吞下3連敗。

另外，報知體育報導，波士頓紅襪日籍打者吉田正尚3日首度在大聯盟單日出賽兩場比賽，合計8打數3安打，包括2支二壘安打，目前打擊率為3成14。

紅襪3日跟坦帕灣光芒連續舉行兩場比賽，吉田在第一場比賽的6局敲出適時二壘安打，接著又在8局敲出幸運穿過一壘手手套的安打，是本季第22次單場雙安以上表現。

吉田第2場賽事僅在4局敲出二壘安打。紅襪首場以8比5獲勝，第2場以2比4輸給光芒。

吉田目前打擊率3成14，依舊暫居美聯排名第2；最近5場比賽共敲出5支長打，分別是4支二壘安打及1支全壘打，打擊狀況相當好。04

太空人 天使 休士頓

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