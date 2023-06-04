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MLB／台灣好手加盟紅人 林盛恩簽約金將破百萬美元

記者蘇志畬／即時報導
玉山盃青棒賽四強戰，新北市隊投手林盛恩。(記者蘇志畬／攝影)
玉山盃青棒賽四強戰，新北市隊投手林盛恩。(記者蘇志畬／攝影)

台灣穀保家商「二刀流」好手林盛恩確定加盟美職紅人隊，經紀公司今天宣布，6月6日將為他舉辦加盟記者會，林盛恩有望成為史上第7位簽約金破百萬美元的旅美台將。

林盛恩高中生涯最後一場大賽玉山盃在昨天結束，在賽事中重現生涯最快的154公里球速，也入選今年U18世界盃中華隊36人培訓名單，所屬經紀公司悍創運動行銷也在今天宣布，林盛恩將與紅人簽約，預定6月6日舉辦加盟記者會。

台東出身的林盛恩從小跟家人來到高雄，從屏山國小、忠孝國中棒球隊一路培養，國中時期展現出強投豪打能力，曾拿下謝國城盃青少棒賽全壘打獎，也有著147公里球速。

升上高中，林盛恩選擇來到北部就讀，加入穀保家商青棒隊，逐漸磨練投球技巧、增強身體素質，生涯最快球速來到154公里，去年玉山盃率隊奪冠，拿下最有價值球員獎。

紅人駐台球探長期觀察林盛恩表現，也在多支國際球隊爭取中取得加盟共識，而簽約金據傳來到120萬美元，這將是繼2020年陳柏毓的125萬美元簽約金後，台灣再次出現簽約金破百萬美元的旅美好手。

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