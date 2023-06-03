MLB／官網第4版王牌投手排行榜 大谷翔平僅並列第10

現年77歲的「10月先生」傑克森與大谷合影。（美聯社）

大聯盟官網近日撰文排名各隊王牌投手，前3名依序為光芒左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）、勇士 三振王史泰德（Spencer Strider）及雙城隊葛雷（Sonny Gray）。天使隊大谷翔平 和響尾蛇隊賈倫（Zac Gallen）則並列第10。

這是官網今年第4版王牌投手排名，由官網專家小組依照過往成績、賽季表現和近期發揮，票選出前10名。4到9名依序為遊騎兵隊伊瓦迪（Nathan Eovaldi）、太空人 隊瓦德茲（Framber Valdez）、水手隊卡斯提歐（Luis Castillo）、勇士隊愛德（Bryce Elder）、小熊隊史卓曼（Marcus Stroman）、雙城隊萊恩（Joe Ryan）。

大谷翔平排名第10。官網指出，「上一期排行榜中未見大谷翔平，但他靠著5月底連2場出色的先發重回榜上，他防禦率下修到3以下，目前為2.91，並以90次三振排名美聯第2，累積4場比賽飆出10次以上三振，則是大聯盟第1。」

洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）被排除在這份榜單，他5月3度單場失掉5分自責分，防禦率升到2.93，與4月強勢表現相比有段落差。

此外，天使1日在客場出戰太空人隊，賽前先上演傳奇會面；現年77歲的「10月先生」傑克森（Reggie Jackson）到現場，他拿爆米花桶與大谷翔平合照，兩人也透過翻譯水原一平聊了一下。

傑克森表示，「我告訴他，你就是最頂尖的選手，沒有打者可以與他相比、沒有投手可以與他相比，他就是個無庸置疑的傳奇人物。」傑克森連說了5次「特別」，甚至大讚大谷長得帥。傑克森說：「大谷擁有特別的天賦，他是大聯盟的偉大資產。」

傑克森征戰大聯盟21年，累積563轟，拿過4座美聯全壘打王、1座打點王，也是1973年美聯MVP得主，1993年首度獲得美國棒球名人堂候選資格就以93.6%得票率過關。