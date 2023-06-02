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游擊區失守 紅襪教頭：只能等張育成回來

體育新聞組／ 綜合報導
紅襪教頭上廣播節目時表達沒有張育成的無奈（路透資料照片）
紅襪教頭上廣播節目時表達沒有張育成的無奈（路透資料照片）

紅襪今年內野防區傷兵不斷，工具人赫南德茲（Kike Hernandez）鎮守游擊防區表現不佳，5月31日再度單場發生2次失誤，對此紅襪教頭柯拉（Alex Cora）上廣播節目時表達沒有張育成的無奈。

赫南德茲今年在游擊防區鎮守329局就發生11次失誤，守備率僅9成21，OAA（出局製造值）為-5，和張育成的+3可說是天差地遠。不過赫南德茲在二壘和中外野的守備都中規中矩，還沒發生過失誤。

對此柯拉沒有批評赫南德茲的防守能力，而是表達無人可用的無奈，被問到是否要調整游擊防區人選，柯拉表示，「目前我們陣容就是長這樣，沒有其他人能守游擊，張育成受傷前幾乎每場守游擊，他的復健狀況沒我們想得順利，我們要確保他健康，才讓他去打復健賽。」

柯拉接著補充說，「他（張育成）守游擊時，擁有菁英水準，等他回來後，我們再看看這位置要如何處理。」

紅襪休賽季放走當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），原預計重返游擊防區的「故事哥」史托瑞（Trevor Story）持續因傷缺陣，張育成好不容易得到大量機會，卻又不幸受傷，柯拉現在只能繼續讓赫南德茲扛主戰游擊。

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