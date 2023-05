MLB／大谷翔平本季首挨觸身球 痛得哇哇叫後4支0、2K

天使 29日以6:4擊敗白襪隊,大谷翔平 本季首度挨觸身球,皮肉痛之後,繳出一張慘淡的打擊成績單,此役4支0、吞下2次三振。

天使在主場遭馬林魚隊3連戰橫掃後,29日轉移陣地,前進芝加哥面對白襪,大谷擔任先發第3棒、指定打擊。

大谷首打席因觸身球上壘,右膝附近挨了一記94.6哩直球,讓他當場痛得嚎叫,面露痛苦仰天、跳個不停,在教練團、防護員上丘關切後仍續留場上,隨後因隊友的全壘打跑回分數,最終也打滿全場。

大谷接下來的4打數都未敲安、吞下2K,另外2打數則是三壘界外飛球出局、游擊方向滾地球出局,打擊率下修到2成63。

天使首局就靠兩發全壘打灌進4分大局,楚奧特(Mike Trout)四壞球保送、大谷觸身球保送後,朱力(Brandon Drury)先敲三分砲,下一棒泰斯(Matt Thaiss)補上陽春砲,連兩打席開轟。

白襪一度追近到3:4,天使在8局上再掀攻勢,奈托(Zach Neto)在一三壘有人、一出局時先以高飛犧牲打追加保險分,楚奧特的安打再為天使打下此役第6分。

此戰另一焦點是白襪終結漢崔克斯(Liam Hendriks)經歷淋巴癌療程後復出,他在29日正式登錄,賽前球隊先歡迎他的回歸,8局上的登板,白襪、天使陣營都向這位抗癌鬥志致意,球迷也高喊「Liam! Liam!」,場面溫馨。

Shohei Ohtani remained in the game after being hit in the leg by a pitch pic.twitter.com/Zf6LRYexs2