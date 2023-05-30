我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

MLB／大谷該輪休？ 對馬林魚3戰僅1安

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平在對戰馬林魚的3連戰合計12打數只有1安打、吞下5K。（Getty Images）
大谷翔平在對戰馬林魚的3連戰合計12打數只有1安打、吞下5K。（Getty Images）

馬林魚隊6任投手28日聯手封鎖天使隊，僅出現5安打，包括大谷翔平4打數敲1安打、吞下3次三振，天使終場以0：2輸球，系列賽3戰遭到清盤。

馬林魚由大聯盟百大新秀排名第6的20歲培瑞茲（Eury Pérez）先發，投5局僅被敲2安打，雖也出現4次保送，但力保不失；接續5位後援投手把關最後4局，繼續讓天使得分掛蛋。

大谷的唯一安打出現在第4局，作為該局首位打者掃出右外野方向平飛安打，天使隨後連3棒出局，攻勢激不起漣漪。大谷另外3打席都是揮空三振，第7局的打席更是在耐托（Zach Neto）二壘打出現後，馬林魚故意四壞保送楚奧特（Mike Trout）、對決大谷奏效。

大谷在這波3連戰合計12打數只有1安打、吞下5K，楚奧特單場4支0，系列賽12打數敲出4安打；談到陣中雙星的近況，天使教頭尼文（Phil Nevin）表示，當兩人上場時，總是有許多瘋狂表現，儘管現在狀況不在最佳，「但如果是要追平比賽的局面，我還是會毫不猶豫交給楚奧特。」是否為兩人安排輪休？尼文回應：「如果狀況還是不好，我會考慮，但我認為這狀況不會持續太久。」

天使 大谷翔平 會考

上一則

場邊人語／金鶯主場 騎兵惆悵

下一則

NBA／裁判推特「開小號」替自己洗白 詹姆斯嘲諷

延伸閱讀

MLB／大谷被壓制 楚奧特敲2安也難贏

MLB／大谷被壓制 楚奧特敲2安也難贏
MLB／大谷、楚奧特接連開轟 天使4場都贏

MLB／大谷、楚奧特接連開轟 天使4場都贏
MLB／大谷第10轟出爐 再敲生涯首支超前安

MLB／大谷第10轟出爐 再敲生涯首支超前安
MLB／大谷翔平3安2盜+楚奧特雙響砲 天使還是輸球

MLB／大谷翔平3安2盜+楚奧特雙響砲 天使還是輸球

熱門新聞

日本職業摔角選手赤井沙希(右)突宣布退役，讓粉絲相當震驚。圖／取自Twitter@SakiAkai

「摔角界林志玲」突宣布退役 「擂台激鬥照」美如妖精

2023-05-25 12:20
金塊113：111湖人，在西區冠軍賽四勝晉級總冠軍賽。（路透）

NBA／詹姆斯最後一擊「吃鍋」 約柯奇率金塊橫掃湖人首闖總冠軍

2023-05-22 23:22
綠衫軍以104：103擊敗熱火。（Getty Images）

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

2023-05-27 23:27
詹姆斯再度無緣打進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／預言湖人被橫掃成真 名嘴：詹姆斯永遠無法奪第5冠

2023-05-23 08:37

MLB／松鼠從外野圍牆「完美落地」洋基球迷反應超浮誇

2023-05-24 08:41
漢姆認為，外界應對總教練更有耐心。（路透）

NBA／季後賽「換帥」令人窒息 湖人總教練籲：球星要站出來相挺

2023-05-28 07:57

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品