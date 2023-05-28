我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

MLB／大谷翔平飆速163公里 6局10K準勝投 又被牛棚放火

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平本季第6勝還要再等。（路透）
大谷翔平本季第6勝還要再等。（路透）

天使隊投打「二刀流」大谷翔平27日雙刀出擊，雖然控球不太穩定，但依舊繳出6局10K失2分的優質先發，最快球速來到101哩（約163公里），也等到球隊反敗為勝，只不過退場時的勝投資格，在7局上被牛棚放火燒掉。

大谷翔平27日開賽就因為自己傳球失誤，讓對手站上壘包，2出局後又出現保送、安打，而丟掉第1分；雖然靠著烏謝拉（Gio Urshela）2局下二壘打追平比數，但5局上大谷亂流中被敲3支安打還有1次保送，但好在有1次雙殺，只丟掉1分。

投手大谷27日以109球投完6局後退場休息，其中72顆好球，飆出10次三振是本季第4次達到雙位數三振，另有3次保送，掉2分有1分責失，有機會拿下本季第6勝。

只不過打者翔平沒幫到自己，在投手大谷投球任內，3打數沒有敲安，5局下更是在1出局、一二壘有人時，敲出雙殺打無功而返，天使隊仍以1：2落後。

好在天使隊在6局下1出局後，朱力（Brandon Drury）的二壘打點燃攻勢，接著沃許（Jared Walsh）保送，烏謝拉滾地推進形成2出局、二三壘有人，泰斯（Matt Thaiss）一支右外野安打打回2分，超前為3：2，在大谷退場前給予勝投資格。

然而7局上換投後，希爾賽（Chase Silseth）先投出保送，抓到1出局後又連出現2次暴投讓對手上三壘，一顆塞進好球帶的直球，被索勒（Jorge Soler）敲出2分砲，天使隊又以4：3落後。

天使 大谷翔平 投資

上一則

NBA／懷特上演神奇絕殺秀 布朗：從地獄又爬了回來

下一則

NBA／熱火絕對優勢慘遭扳平 巴特勒自責：我打好就不會這樣

延伸閱讀

MLB／大谷傳改「投1休4」翔平被看好奪全壘打王

MLB／大谷傳改「投1休4」翔平被看好奪全壘打王
MLB／馬林魚教頭讚大谷翔平GOAT 自己兒子都是粉絲

MLB／馬林魚教頭讚大谷翔平GOAT 自己兒子都是粉絲
MLB／大谷、楚奧特接連開轟 天使4場都贏

MLB／大谷、楚奧特接連開轟 天使4場都贏
MLB／口香糖「附紙」不能吃 大谷翔平目睹教頭誤食笑到不行

MLB／口香糖「附紙」不能吃 大谷翔平目睹教頭誤食笑到不行

熱門新聞

日本職業摔角選手赤井沙希(右)突宣布退役，讓粉絲相當震驚。圖／取自Twitter@SakiAkai

「摔角界林志玲」突宣布退役 「擂台激鬥照」美如妖精

2023-05-25 12:20
金塊113：111湖人，在西區冠軍賽四勝晉級總冠軍賽。（路透）

NBA／詹姆斯最後一擊「吃鍋」 約柯奇率金塊橫掃湖人首闖總冠軍

2023-05-22 23:22
佛斯特在比賽時遭詹姆斯撞擊。（影片截圖）

NBA／遭詹姆斯撞傷 「最爛裁判」嘴噴血：你一直想這麼做吧

2023-05-21 02:30
詹姆斯再度無緣打進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／預言湖人被橫掃成真 名嘴：詹姆斯永遠無法奪第5冠

2023-05-23 08:37

MLB／松鼠從外野圍牆「完美落地」洋基球迷反應超浮誇

2023-05-24 08:41
詹姆斯、戴維斯。（Getty Images）

NBA／湖人陣容將大洗牌 戴維斯：我和詹姆斯會奠定基調

2023-05-23 07:57

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光