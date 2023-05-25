MLB／洋基柯爾生涯2000K達陣 史上第3快

洋基王牌投手柯爾生涯2000K達陣。（Getty Images）

洋基 王牌投手柯爾（Gerrit Cole）23日掛帥先發面對金鶯隊，成功達成生涯2000K里程碑，但主投5局失5分。洋基重砲賈吉（Aaron Judge）9局下追平轟先幫柯爾逃敗，菜鳥沃爾普（Anthony Volpe）則在10局下擊出再見高飛犧牲打，助洋基以6：5氣走金鶯。

柯爾花費278場完成生涯2000K，僅次「巨怪」強森（Randy Johnson）262場、道奇 強投克蕭（Clayton Kershaw）277場，成為歷史第3快。

不過柯爾投球表現不理想，主投5局被敲6支安打，包含2發陽春砲，投出3次保送、僅2次三振，共失掉5分。他賽後談到達成里程碑，「這是一項非常特別的成就。我整場比賽都對這件事感到沮喪，直到賈吉拯救我們。」

賈吉本季第14轟正是一發關鍵追平轟，這也是他近9戰第8轟，總教練布恩（Aaron Boone）大讚，「他現在是世界上最好的球員，一直在用表現告訴你為什麼。」