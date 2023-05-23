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MLB／大都會雙重戰…2大塞揚強投 薛則、韋蘭德都奪勝

體育新聞組／綜合報導
韋蘭德拿下本季第二勝。（美聯社）
韋蘭德拿下本季第二勝。（美聯社）

大都會塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）上一戰遭主場球迷噓聲伺候，21日在主場面對守護者，主投8局僅失1分，幫助球隊以2：1險勝，收下個人本季第2勝。

韋蘭德首局被拉米瑞茲（Jose Ramirez）轟陽春砲，接下來7局封鎖守護者打線。守護者先發投手畢柏（Shane Bieber）投到6局下才遭林多（Francisco Lindor）陽春砲狙擊，8局下先挨2安，再被麥尼爾（Jeff McNeil）擊出高飛犧牲打，終場守護者就以1：2吞敗。

據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是本季首次雙方先發都投滿8局。

另外，大都會21日和守護者進行雙重賽，首戰薛則（Max Scherzer）主投6局無失分，大都會終場以5：4拿下勝利；第二戰由韋蘭德先發。藍斯指出，這是史上首次有球隊雙重賽2戰都派出3屆塞揚得主先發。

大都會近期取得5連勝，對此韋蘭德表示：「球隊情緒沒發生太大改變，因為這一直是一支態度積極的球隊。」

至於道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）21日作客紅雀主場，先發3.2局失4分，創個人本季最短投球局數，道奇終場以5：10輸球，克蕭吞下本季第3敗。克蕭開季首月5勝1敗，防禦率僅1.89，不過5月目前先發4場比賽，僅1場投滿7局。

克蕭母親不久前剛過世，不過克蕭仍留在球隊先發輪值。道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示，克蕭沒有傷勢，但母親過世可能還是影響到表現，「雖然他可能不想承認，但有時心理會影響身體。」

大都會 道奇 羅伯茲

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