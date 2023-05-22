MLB／大谷第11轟出爐 卻惜敗雙城「少棒全壘打」

天使隊大谷翔平敲出本季第11轟。（路透）

擔任先發投手前一天，大谷翔平 以全壘打先跟雙城隊打招呼，21日在第6局敲出陽春砲，本季第11轟出爐。然而天使 隊守備出錯，讓雙城跑出一支「少棒全壘打」，終場以2：6輸給雙城。

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此役為兩軍3連戰的第2戰，天使由左投山多瓦（Patrick Sandoval）先發，首局就被雙城的3支安打串聯攻下3分，最終投4.2局失3分退場；賈羅（Joey Gallo）第6局的陽春砲，讓雙城處於4：1領先。

面對雙城先發投手瓦蘭德（Louie Varland），大谷第6局在滿球數時面對紅中偏高的94.2哩四縫線直球出棒，掃出中右外野全壘打牆外，飛行距離414呎，這一轟讓天使追近到2：4。瓦蘭德後續再被敲安、觸身球，雙城決定換投，莫蘭（Jovani Moran）接手連續抓下3個出局數，未讓天使再進逼。

雙城隨後在7局上、一壘有人時，拉納奇（Trevor Larnach）敲出落在右外野線邊的三壘打，先挹注1分打點，二壘手朱力（Brandon Drury）轉傳發生失誤，拉納奇撲上三壘時看著這球從自己身後呼嘯而過，起身再衝本壘得逞，紀錄上是三壘打加1失誤，一棒為雙城多添2分。

大谷此役4打數1安打、吞下2次三振，22日將切換到雙刀模式，以先發投手身分出戰雙城，挑戰本季第6勝。