MLB／紅雀高曼致勝超前轟 擊退道奇 近13戰掃10勝

高曼敲出致勝轟後激動歡呼。 （Getty Images）

紅雀本季戰績令人大失所望，開季前兩個月長期位居分區墊底，更在月初吞下一波8連敗，但近期狀況回穩，戰績急起直追，靠著高曼(Nolan Gorman)8局致勝超前轟以6：5擊敗國西王者道奇 ，近13場比賽奪下10勝，展現「不死鳥」本色，藉由此役的勝利，戰績超越紅人。

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紅雀今年的團隊打擊並不差，在全聯盟可以排到第六名，但一直以來引以為傲的投手群卻是老的老、傷的傷，先發輪值防禦率最低的是蒙哥馬利(Jordan Montgomery)的4.21，也讓紅雀打得相當吃力。但近期頗有回溫趨勢，已連續拿下三個系列賽勝利，此役藉著高曼本季第13發全壘打打敗道奇後，系列賽也立於不敗之地。

高曼是紅雀備受期待的新生代內野強打，去年初登大聯盟也有高達119的OPS，今年表現更上一層樓，超越兩名去年MVP票選前三的老大哥高史密特(Paul Goldschmidt)、亞瑞納多(Nolan Arenado)，目前是球隊的全壘打、打擊率、打點三冠王。

去年高曼因為對左投的成績落差大而無法站穩先發，今年也偶爾會因對方派出左投而計畫性輪休，但21日這支價值連城的全壘打出自道奇後援左投岡薩雷茲(Victor González)之手。「我想要先發位置勝過所有事」，高曼說，這支全壘打延續了他連續11場安打的紀錄，「每個人都想天天上場並幫助球隊盡可能的贏下比賽」。

高曼表示自己休賽季下了很多苦工，並對目前成績感到滿意。「我開玩笑地問他是否準備好長大了」教頭馬莫(Oliver Marmol)說，「他說，『是的！』， 所以我讓他在這系列賽第一次面對左投，也帶來最終的勝利結果」。

道奇先發投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）5局丟連3分，並未承擔敗投，連續第三場不分勝負，本季戰績維持1勝3負，防禦率5.88仍是相當高，在三局時抓到紅雀盜壘，中止該隊連23次盜壘成功紀錄。