MLB／與大谷10分鐘的聊天是祕密 前田健太：不告訴你

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平 日前與前田健太的碰面吸引日本 媒體視線，至於聊了什麼？前田說：「祕密，是也沒那麼神祕啦，但是我不能說。」

兩人19日賽前在左外野的碰面聊得愉快，大谷露出孩子般的笑容、笑到顴骨炸裂，也有比畫手肘的動作，隨後前田進入牛棚，大谷則先傳接，待前田的練投結束後，大谷緊接著進入牛棚。

前田本季先發4場吞下0勝4敗、防禦率9.00，4月底因右三頭肌拉傷進入傷兵名單，久違進牛棚練投，他表示，是因為有些東西想要調整，現在的投球感覺也已經比進傷兵名單前好很多。