MLB／與大谷10分鐘的聊天是祕密 前田健太：不告訴你
大谷翔平日前與前田健太的碰面吸引日本媒體視線，至於聊了什麼？前田說：「祕密，是也沒那麼神祕啦，但是我不能說。」
兩人19日賽前在左外野的碰面聊得愉快，大谷露出孩子般的笑容、笑到顴骨炸裂，也有比畫手肘的動作，隨後前田進入牛棚，大谷則先傳接，待前田的練投結束後，大谷緊接著進入牛棚。
前田本季先發4場吞下0勝4敗、防禦率9.00，4月底因右三頭肌拉傷進入傷兵名單，久違進牛棚練投，他表示，是因為有些東西想要調整，現在的投球感覺也已經比進傷兵名單前好很多。
#エンゼルス #大谷翔平 投手と #ツインズ #前田健太 投手が約10分間の談笑☺️— Full-Count MLB取材班 (@fullcountmlbc2) May 21, 2023
その後、共にブルペンに入りました。#ShoheiOhtani #ShoTime #Angels #GoHalos #MNTwins pic.twitter.com/ZQHC0T5QSs
兩人都是TJ手術過來人，前田透露，與大谷的對話內容包括手術後的手肘狀況，「聊了滿多，但我不能說。」他也提到，「聽了滿多關於TJ手術的建議，不只是從大谷那裡，也有請假達比修前輩和隊友，都會作為參考」。
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