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MLB／洋基赫曼「手油」遭驅逐 賈吉偷瞄休息室被疑作弊

體育新聞組／綜合報導
賈吉偷瞄休息室。 （視頻截圖）
賈吉偷瞄休息室。 （視頻截圖）

洋基隊與藍鳥隊連續兩場比賽都有爭議發生，15日是賈吉（Aaron Judge，右圖，視頻截圖）被質疑作弊，16日換洋基先發投手赫曼（Domingo German）出問題，投到第4局被裁判檢查過手、手套後，因使用外部物質被驅逐出場。

赫曼第4局要上場投球前，接受裁判檢查手套及右手，經4名裁判輪流檢查後，決議將赫曼趕出場。根據大聯盟規定，投手使用外部物質將被禁賽10場，少了赫曼將嚴重衝擊洋基隊先發輪值。

洋基隊賈吉近期打擊手感加溫，15日擊出單場雙響砲、選到3次保送，成為隊史第4位達成此紀錄的球員。不過賽後焦點卻是賈吉偷瞄休息室，他被質疑可能在作弊。

8局上，洋基6：0領先，輪到賈吉打擊，洋基總教練布恩（Aaron Boone）因抗議好壞球遭驅逐出場，賈吉仍轟出全壘打。隨後轉播畫面拍到擊球前，賈吉眼神往休息室瞄，這動作讓藍鳥轉播單位相當不滿。

他偷瞄休息室的畫面被鏡頭捕捉到，藍鳥主播質疑休息室偷暗號，「他在看哪裡？他不只一次這樣做。」藍鳥總教練施耐德（John Schneider）則表示，「打者朝那個方向看有點奇怪。」

賽後賈吉做出解釋，「我想看看休息區講話的是誰。當時我們休息室有很多吵鬧聲，我真的不喜歡在這種情況下打球。」

洋基

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