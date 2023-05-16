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MLB／大谷挨3轟 怒敲三分砲 挺住第5場勝投

記者陳宛晶／綜合報導
大谷雖被擊出3發全壘打，仍拿下勝投。（路透）
大谷雖被擊出3發全壘打，仍拿下勝投。（路透）

挨轟的怒氣，大谷翔平用開轟解氣，15日在4局上敲出致勝三分砲，「打者翔平」單場4安打、本季第9轟，幫助先發7局失5分的「投手大谷」拿下本季第5勝，這也是大谷本季首度在開啟「雙刀」的比賽開轟，天使隊終場以9：5擊敗金鶯隊。

來源：推特

天使此役在客場展開與金鶯4連戰，大谷為系列賽打頭陣，卻投得不太順，兩軍全壘打滿天飛，大谷也遭殃，挨了3發全壘打，平生涯單場最多。

隊友在比賽前段兩度打下領先，大谷都在下半局花掉，先是1：0領先，在2局下兩出局時挨了弗瑞茲爾（Adam Frazier）的兩分砲，3：2的優勢，3局下又是在兩出局時被外野手桑坦德（Anthony Santander）掃出兩分砲，讓天使在此時處於3：4落後。

大谷前兩打席是保送、一壘打，接著是關鍵的第3打席，第4局時捕手瓦雷克（Chad Wallach）先敲追平陽春砲，瓦德（Taylor Ward）、楚奧特（Mike Trout）先後敲安，大谷面對第1球就逮到紅中曲球，掃出三分砲，繞壘時一臉氣嘟嘟，戴上武士頭盔也不見喜色，大谷這一轟成為超前轟，天使在4局上攻下5分大局，取得8：4領先。

大谷第4打席補上三壘打，打到5局已經「聽牌」完全打擊、只差二壘打，7局上在一、二壘有人時站上打擊區，打向二壘形成出局數，大谷因野手選擇上壘，9局上靠楚奧特的保送再度等到打擊機會，打向左外野的落地安打「只」是一支一壘打，挑戰投球出賽時締造完全打擊史上第2人再度擦身而過。

「打者翔平」單場4安後，賽後打擊率3成03；投手丘上的大谷則是先發7局共用98球，被敲4安打就有3支是全壘打，丟掉5分，有5次三振、2次保送，防禦率3.23。

天使 大谷翔平

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