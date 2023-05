MLB／ 努特巴爾「真媽寶」 受訪時看到媽媽現身就哭了

MLB 紅雀隊美日混血外野手努特巴爾(Lars Nootbaar)先前在棒球經典賽 大方承認自己是「媽寶」,所以很開心能為媽媽做任何特別的事。適逢母親節 ,在異地打拚的努特巴爾無緣處在母親身邊,不過轉播單位給他一個驚喜。

努特巴爾接受轉播單位訪問,被問到「媽媽對你來說多重要」,他回答道:「我媽是我的一切。」接著轉播單位放上他兒時和媽媽的合照,繼續訪問,過幾秒照片突然變成直播畫面,他的媽媽身穿紅雀衣服現身。

努特巴爾驚訝地看著畫面,媽媽笑著向他打招呼。隨後他問媽媽過得如何,問完後就不停用手拭淚,並說道:「我不知道為何會那麼感動。」

努特巴爾流下男兒淚,媽媽笑稱他平時就是「愛哭鬼」。他聽見媽媽爆料後馬上解釋:「我只有看到她的時候會如此激動,我愛你媽媽。」

There is crying in baseball.



