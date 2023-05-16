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MLB／ 努特巴爾「真媽寶」 受訪時看到媽媽現身就哭了

聯合新聞網／即時報導
努特巴爾。(美聯社)
努特巴爾。(美聯社)

MLB紅雀隊美日混血外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）先前在棒球經典賽大方承認自己是「媽寶」，所以很開心能為媽媽做任何特別的事。適逢母親節，在異地打拚的努特巴爾無緣處在母親身邊，不過轉播單位給他一個驚喜。

努特巴爾接受轉播單位訪問，被問到「媽媽對你來說多重要」，他回答道：「我媽是我的一切。」接著轉播單位放上他兒時和媽媽的合照，繼續訪問，過幾秒照片突然變成直播畫面，他的媽媽身穿紅雀衣服現身。

努特巴爾驚訝地看著畫面，媽媽笑著向他打招呼。隨後他問媽媽過得如何，問完後就不停用手拭淚，並說道：「我不知道為何會那麼感動。」

努特巴爾流下男兒淚，媽媽笑稱他平時就是「愛哭鬼」。他聽見媽媽爆料後馬上解釋：「我只有看到她的時候會如此激動，我愛你媽媽。」

MLB 母親節 經典賽

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