MLB／大谷翔平挨2轟後怒敲超前三分砲 本季第9轟

兩度搞砸領先,大谷翔平 15日自己把分數討回來,4局上炸裂三分砲,一揮擊出去就邁開確信步,這一球飛行距離456呎,他的本季第9轟出爐,這也是大谷本季首度在開啟「雙刀」的比賽開轟。

天使 今天在客場展開與金鶯4連戰,大谷為系列賽打頭陣,卻投得不太順,兩軍全壘打滿天飛。

隊友在比賽前段兩度打下領先,大谷都在下半局花掉,先是1:0領先,在2局下兩出局時挨了弗瑞茲爾(Adam Frazier)的兩分砲,3:2的優勢,3局下又是在兩出局時被外野手桑坦德(Anthony Santander)掃出兩分砲,讓天使在此時處於3:4落後。

大谷前兩打席是保送、一壘打,接著是關鍵的第3打席,第4局時捕手瓦雷克(Chad Wallach)先敲追平陽春砲,瓦德(Taylor Ward)、楚奧特(Mike Trout)先後敲安上壘,大谷面對第1球就逮到紅中曲球,掃出三分砲,繞壘時一臉奧嘟嘟,戴上武士頭盔也不見喜色。

大谷這一轟成為超前轟,天使在4局上攻下5分大局,取得8:4領先。

"you think about Shohei Ohtani..."

𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴#GoHalos pic.twitter.com/mSsewHWJPR