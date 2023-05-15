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0：6落後→9：8贏球 賈吉雙響砲說「好玩，有趣」

記者陳宛晶／綜合報導
洋基隊賈吉雙響砲，助隊演出逆轉。（Getty Images）
洋基隊賈吉雙響砲，助隊演出逆轉。（Getty Images）

洋基隊6天前6：0的領先打到被光芒隊逆轉，13日以其人之道還治其人，從0：6落後打到9：8擊敗光芒，單場雙響砲的賈吉（Aaron Judge）直呼好玩，「這是我今年打過最有趣的比賽之一。」

光芒此役由麥克納漢（Shane McClanahan）先發，前4局未掉分，隊友幫他打下領先，更在5局上攻下5分大局，狄亞茲（Yandy Diaz）敲出滿貫砲，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在兩出局、三壘有人時打向三壘的滾地球，原先被判出局，光芒提出挑戰後改判內野安打，再添1分打點，光芒取得6：0、也是全場最大領先時刻。

局勢在5局下開始發生改變，東岡凱爾（Kyle Higashioka）、賈吉先後炸裂兩分砲，瑞佐（Anthony Rizzo）再補上二壘打後打退麥克納漢，但洋基的反撲還在延燒。

6局下沃爾普（Anthony Volpe）以安打開路，接連盗二壘、三壘成功，再靠暴投跑回追平分，賈吉補上另一發超前兩分砲，重挫光芒士氣，洋基單局攻下5分大局。

光芒開季前39場就拿到30勝、戰績在大聯盟領跑，洋基雖有超過5成勝率，但多數時間處於美聯東區墊底，此役面對最強的球隊演出一場逆轉勝，賈吉表示，「我們面對一支最好的球隊，他們每晚都在證明這點，那我們就必須每個打席都打得更好。」進一步被問到洋基球迷的負面言論是否給予選手更多刺激，賈吉搖搖頭苦笑說：「老實說，我們沒有聽這些言論。」

洋基

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