MLB／遊騎兵伊瓦迪飆12K 連3戰8局無失分

伊瓦迪狀態絕佳，面對運動家主投8.2局無失分，狂飆生涯新高12K。（美聯社）

休賽季遊騎兵端出2年3400萬美元合約，簽下伊瓦迪（Nathan Eovaldi）。他本季狀態絕佳，11日面對運動家主投8.2局無失分，狂飆生涯新高12K，助遊騎兵以4：0獲勝。

伊瓦迪4月30日曾完封洋基 隊，本場原本也有機會完封運動家。不過他9局下2出局後，先被魯伊茲（Esteury Ruiz）敲出二壘安打，面對諾達（Ryan Noda）又投出保送，用球數達到113球，遊騎兵保險 起見將他換下，終結者史密斯（Will Smith）接手後投出三振，關門成功。

伊瓦迪目前連續28.2局無失分，成為2015年道奇 強投克蕭（Clayton Kershaw）後，首位連3戰先發投滿8局，皆無失分的投手。

談到絕佳的表現，伊瓦迪認為球隊攻防表現使他充滿信心，「進攻端我們隨心所欲，當我站上投手丘，一直在做正確的事，總結來說，我們打得很好。」

伊瓦迪今年先發8場，5勝2敗，防禦率2.70，投球局數53.1局領先大聯盟。遊騎兵目前23勝14敗，國聯西區排第一，不過王牌投手狄葛隆（Jacob deGrom）4月28日傷退後，已跳過2次先發。遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）透露，狄葛隆因手肘發炎，還要再缺席2到3周。

此外，光芒11日作客洋基主場，先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）繳出7局7K無失分好投，加上強打洛爾（Josh Lowe）開轟灌進5分打點，終場以8：2大勝洋基，成為本季首支30勝的球隊。

這是光芒隊史第二次（2010年首次）率先拿到30勝，對此光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示，「這紀錄令人印象深刻，我們有一個很棒的團隊，一切都順其自然。事情都按照我們的計畫進行，我為這些傢伙感到驕傲。」