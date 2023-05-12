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MLB／又找到新紀錄來破？大谷單季已5度妨礙打擊上壘

記者陳宛晶／即時報導
天使隊大谷翔平12日在比賽中因妨礙打擊上壘。(美聯社)
天使隊大谷翔平12日在比賽中因妨礙打擊上壘。(美聯社)

MLB天使隊今天在9局上攻下2分逆轉戰局，終場以5：4擊敗守護者隊，大谷翔平2打數沒有安打、吞下2次三振，單場3度上壘，包括2次四壞球保送、1次妨礙打擊，本季至今已經5度因妨礙打擊上壘，速度無人能及。

大谷此役在第5局2好3壞滿球數時面對第6球，出棒後喊聲「hey」並伸手示意球棒已碰到捕手手套，這一幕讓美、日球迷都有共同疑問，這已經是大谷本季第幾次妨礙打擊上壘？

大谷本季已5次因妨礙打擊上壘，次數為全大聯盟最多，他也是天使隊史第3位單季5度妨礙打擊上壘的球員，另兩人為2001年厄斯塔（Darin Erstad）5次、2019年史戴拉（Tommy La Stella）6次，大谷只用39場出賽就達5次，日本媒體已在計算，若以此速度累積下去，全季將達20次。

至於大聯盟單季紀錄，為艾爾斯布瑞（Jacoby Ellsbury）在2016年締造的12次。

天使 大谷翔平 日本

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