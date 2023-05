MLB／又找到新紀錄來破？大谷單季已5度妨礙打擊上壘

MLB天使 隊今天在9局上攻下2分逆轉戰局,終場以5:4擊敗守護者隊,大谷翔平 2打數沒有安打、吞下2次三振,單場3度上壘,包括2次四壞球保送、1次妨礙打擊,本季至今已經5度因妨礙打擊上壘,速度無人能及。

大谷此役在第5局2好3壞滿球數時面對第6球,出棒後喊聲「hey」並伸手示意球棒已碰到捕手手套,這一幕讓美、日球迷都有共同疑問,這已經是大谷本季第幾次妨礙打擊上壘?

Shohei Ohtani has now reached base on catcher's interference FIVE times this year. No one else has done it more than twice. pic.twitter.com/8o2Dm1rM6r