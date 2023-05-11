我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

MLB／MVP預測…美聯大谷壓倒性第1 國聯亞古納領先

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平今年再次繳出MVP等級賽季。（美聯社）
大谷翔平今年再次繳出MVP等級賽季。（美聯社）

大聯盟賽季才剛打1個多月，官網已經進行第一次MVP票選調查，現階段預測得主，美聯由天使隊「二刀流」大谷翔平獲選第一，國聯則是勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.），兩人都獲得壓倒性的第1名票數。

大聯盟官網邀請43人進行投票，選出目前最被看好的年度MVP，每人可投出第一到第五名的選票，分數依序為5分、4分、3分、2分到1分。

美聯前五名結果依序為大谷翔平、法蘭柯（Wander Franco，光芒）、查普曼（Matt Chapman，藍鳥）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena，光芒）、楚奧特（Mike Trout，天使）。

國聯前五名則是亞古納（勇士）、墨菲（Sean Murphy，勇士）、阿拉斯（Luis Arraez，馬林魚）、孟西（Max Muncy，道奇）、貝茲（Mookie Betts，道奇）。

大谷翔平獲得30張第一名選票，他在2021年獲得年度MVP、去年MVP第二名，今年再次繳出MVP等級賽季，至今天賽前投39局送出59次三振，僅被敲出16支安打，防禦率2.54，而且在打擊區也有3成01打擊率、7轟、22分打點。

亞古納的第一名選票高達40張，去年從右膝前十字韌帶斷裂傷癒回歸，今年表現更上層樓，目前出賽35場，打擊率3成38，還有6轟、21分打點、15次盜壘，勇士隊也打出領銜國聯的24勝。

亞古納傷癒回歸，今年表現更上層樓。（路透）
亞古納傷癒回歸，今年表現更上層樓。（路透）

勇士 大谷翔平 道奇

上一則

綠茵瞭望／皇馬下套 絆住曼城雙星

下一則

MLB／低球照打 大谷本季第8轟震撼球評

延伸閱讀

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評
MLB／大谷新合約？ 專家看好6億去道奇

MLB／大谷新合約？ 專家看好6億去道奇
MLB／官網首次MVP預測投票 大谷翔平排美聯第一

MLB／官網首次MVP預測投票 大谷翔平排美聯第一
MLB／天使4連勝 大谷翔平連7場敲安 努特巴爾單場4安

MLB／天使4連勝 大谷翔平連7場敲安 努特巴爾單場4安

熱門新聞

林書豪在IG上悼念奶奶。（取材自Instagram）

林書豪96歲奶奶離世 曾因「林來瘋」登上紐約時報

2023-05-03 20:37
鮑維2016年在里約奧運拿下女子200公尺短跑銅牌。(路透)

田徑／奧運短跑金牌女將鮑伊 32歲驟逝

2023-05-06 06:46
約科奇和伊許比亞爆發衝突。(Getty Images)

NBA／稱太陽老闆先動手才推開 約柯奇：聯盟要保護我們

2023-05-08 08:36
戴維斯（左）復活大殺四方。（美聯社）

NBA／戴維斯回魂全能演出 湖人痛宰勇士30分 2勝領先

2023-05-07 00:04
格林伯格認為，湖人應保留詹姆斯體力，回到洛杉磯後再幫系列賽關門。（Getty Images）

NBA／稱湖人第5戰毫無勝算 媒體提議：讓詹姆斯在家休息

2023-05-10 08:43
華克爆發助湖人聽牌。(美聯社)

NBA／奇兵華克第4節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

2023-05-09 01:04

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠