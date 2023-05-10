MLB／1分差王者 馬林魚12連勝創大聯盟紀錄

馬林魚隊今年化身「1分差王者」，開季1分差比賽12勝0敗，刷新大聯盟紀錄。（路透）

馬林魚隊去年1分差比賽輸了40場，差點追平大聯盟紀錄，今年反而化身「1分差王者」，加上今天以5：4擊敗響尾蛇隊，開季1分差比賽12勝0敗，刷新大聯盟紀錄。

馬林魚隊在周一擊敗小熊隊時，追平了1972年大都會 隊的開季1分差比賽11連勝紀錄，今天立刻改寫，而去年馬林魚隊1分差比賽是24勝40敗，敗場數是1975年太空人 隊以來最多，距離1968年白襪隊的活球年代（1920年後）以來紀錄也只差3場。

桑契斯（Jesus Sanchez）包辦今天馬林魚隊大半攻勢，全場2安打、3分打點，主要來自4局上的三分砲，只不過4局下響尾蛇隊反攻4分超前，5局上馬林魚隊追平後，9局上桑契斯率先敲安，溫多（Joey Wendle）在1出局後敲出超前比數的二壘安打。

「我從他們身上看到自信。」馬林魚隊總經理伍佩琴指出，球隊能夠在困難狀況下表現得比去年，主要是新人加入以及球隊成長，互相傳染，「牛棚投手的工作也做得很好，總教練舒馬克（Skip Schumaker）調度靈活，我想是一切結合在一起才能夠創造這樣的紀錄。」

今天比賽就是證明，馬林魚隊先發投手卡布雷拉（Edward Cabrera）投3.1局掉4分退場，6名牛棚接力投完剩下5.2局，合計僅被敲出3支安打、沒失分，還投出10次三振。