我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

MLB／大谷新合約？ 專家看好6億去道奇

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平季末將成為自由球員，動向受矚目。（美聯社）
大谷翔平季末將成為自由球員，動向受矚目。（美聯社）

大聯盟球星大谷翔平的下一份合約備受矚目，連ESPN都向26位業界人士廣發問卷，以專文探討此事，專家看法直指總額6億美元、年薪6000萬美元的兩種方案，將成為世上只有大谷有機會面對的兩難。

天使8日以6：4擊敗衛冕軍太空人隊，在3連戰旗開得勝，大谷敲出兩支二壘打都有打點。

ESPN詢問26位各隊高層、經紀人、球團內部人士對於大谷下一份合約的預測，居多數意見的14人預測在5億到5.49億美元之間，6人預測5.5億美元以上，其中兩人報價達「6字頭」，分別是12年6億美元、11年6.05億美元；另6人預測5億美元以下，給出的最低總額價碼是4年2.4億美元，但平均年薪高達6000萬美元。

大谷翔平本季年薪3000萬美元，目前6年大聯盟生涯累積收入近4227萬美元，下一份合約基本上總額5億美元跑不掉，一舉刷新合約總額、年薪數字基本上不成問題。

報導中也提到，在各隊眼中，大谷不僅是投、打都價值年薪3500萬美元的球員，還能為球隊帶來票房及商品銷售、贊助合約；但不得不擔憂，這位二刀流天才受傷影響層面也會更加複雜，且過去不曾有選手工作負荷這麼大，受傷風險更難評估。

這份調查共有6人預測大谷最終落點，2人給出的答案是道奇，甚至連細節都預測了，「我猜他會讓教士、大都會成為抬價的一方，但他想去的地方是道奇。」

大谷翔平 道奇 太空人

上一則

MLB／屁股不痛了 賈吉即將復出

下一則

足球／合約金額6.6億 傳梅西將去沙烏地踢球

延伸閱讀

MLB／官網首次MVP預測投票 大谷翔平排美聯第一

MLB／官網首次MVP預測投票 大谷翔平排美聯第一
MLB／大谷身價？圈內人估總額6億元vs.年薪6000萬元

MLB／大谷身價？圈內人估總額6億元vs.年薪6000萬元
MLB／天使4連勝 大谷翔平連7場敲安 努特巴爾單場4安

MLB／天使4連勝 大谷翔平連7場敲安 努特巴爾單場4安
MLB／大谷翔平5局飆13K 「100轟+500K」達陣史上第二人

MLB／大谷翔平5局飆13K 「100轟+500K」達陣史上第二人

熱門新聞

林書豪在IG上悼念奶奶。（取材自Instagram）

林書豪96歲奶奶離世 曾因「林來瘋」登上紐約時報

2023-05-03 20:37
鮑維2016年在里約奧運拿下女子200公尺短跑銅牌。(路透)

田徑／奧運短跑金牌女將鮑伊 32歲驟逝

2023-05-06 06:46
約科奇和伊許比亞爆發衝突。(Getty Images)

NBA／稱太陽老闆先動手才推開 約柯奇：聯盟要保護我們

2023-05-08 08:36
戴維斯（左）復活大殺四方。（美聯社）

NBA／戴維斯回魂全能演出 湖人痛宰勇士30分 2勝領先

2023-05-07 00:04
華克爆發助湖人聽牌。(美聯社)

NBA／奇兵華克第4節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

2023-05-09 01:04
湯普森(左)第二戰三分火力大爆發。(美聯社)

NBA／湯普森狂飆8三分彈 勇士大勝湖人27分扳平系列賽

2023-05-04 23:52

超人氣

更多 >
不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的

不披中國戰袍了？谷愛凌：很多關於我的傳言 90%都是假的
在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈

在鄰居院子玩躲貓貓 14歲少女遭屋主開槍頭部中彈
范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」
洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元
同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了

同台Jennie、宋慧喬 她成全台第一人 超狂身世曝光了