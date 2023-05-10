MLB／大谷新合約？ 專家看好6億去道奇

大谷翔平季末將成為自由球員，動向受矚目。（美聯社）

大聯盟球星大谷翔平 的下一份合約備受矚目，連ESPN都向26位業界人士廣發問卷，以專文探討此事，專家看法直指總額6億美元、年薪6000萬美元的兩種方案，將成為世上只有大谷有機會面對的兩難。

天使8日以6：4擊敗衛冕軍太空人 隊，在3連戰旗開得勝，大谷敲出兩支二壘打都有打點。

ESPN詢問26位各隊高層、經紀人、球團內部人士對於大谷下一份合約的預測，居多數意見的14人預測在5億到5.49億美元之間，6人預測5.5億美元以上，其中兩人報價達「6字頭」，分別是12年6億美元、11年6.05億美元；另6人預測5億美元以下，給出的最低總額價碼是4年2.4億美元，但平均年薪高達6000萬美元。

大谷翔平本季年薪3000萬美元，目前6年大聯盟生涯累積收入近4227萬美元，下一份合約基本上總額5億美元跑不掉，一舉刷新合約總額、年薪數字基本上不成問題。

報導中也提到，在各隊眼中，大谷不僅是投、打都價值年薪3500萬美元的球員，還能為球隊帶來票房及商品銷售、贊助合約；但不得不擔憂，這位二刀流天才受傷影響層面也會更加複雜，且過去不曾有選手工作負荷這麼大，受傷風險更難評估。

這份調查共有6人預測大谷最終落點，2人給出的答案是道奇 ，甚至連細節都預測了，「我猜他會讓教士、大都會成為抬價的一方，但他想去的地方是道奇。」