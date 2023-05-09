MLB／大谷身價？圈內人估總額6億元vs.年薪6000萬元

MLB天使隊球星大谷翔平的下一份合約備受矚目。（美聯社）

MLB天使隊球星大谷翔平 的下一份合約備受矚目，ESPN向26位業界人士徵詢對他的身價評估，最高價碼喊到總額破6億元，也有人給出4年2.4億元的短年限、高年薪預測，ESPN形容：「總額6億元vs.年薪6000萬元，這是唯有大谷才會遇到的兩難。」

ESPN詢問26位各隊高層、經紀人、球團內部人士，在合約總額的部分，居多數意見的14人預測在5億到5.49億元之間，6人預測5.5億元以上，其中兩人報價達「6字頭」，分別是12年6億元、11年6.05億元；另外6人預測5億元以下，給出的最低總額價碼是4年2.4億元，但平均年薪高達6000萬元。

26份預測中的最「廉價」合約，為13年4.75億元，平均年薪「僅」3654萬元。

預測8年4億元的球隊高層，進一步指出可行的合約細節，包括保障合約為5年、平均6000萬元年薪，附帶接下來3年各3300萬元球員選擇權，大谷若在第5年仍維持高檔表現，有再次進入自由市場的空間，也為球隊設下若大谷表現下滑或受傷的止損點。

這份調查中共有6人預測大谷的最終落點，2人給出的答案是道奇 ，甚至連細節都預測了，「我猜他會讓教士、大都會 成為抬價的一方，但他想去的地方是道奇。」1人說道奇或大都會，1人說道奇或洋基，1人說道奇、教士或水手，1人選擇巨人。

報導中也提到，在各隊眼中，大谷不僅是一位在投、打都價值年薪3500萬元的球員，還能為球隊帶來票房及商品銷售、贊助合約，對球隊來說同時也在開源，但不得不擔憂若這位二刀流天才受傷的影響層面也會更加複雜，且過去不曾有選手有像大谷這樣的工作負荷，都讓來年的受傷風險更難評估。