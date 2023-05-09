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MLB／比誰站得久…2投手幼稚大賽 遭驅逐罰款

記者陳宛晶／綜合報導
費城人隊史特姆（圖）和紅襪隊克勞佛賽前「玩心大起」，最終因延誤比賽遭驅逐出場。 （Getty Images ）
費城人隊史特姆（圖）和紅襪隊克勞佛賽前「玩心大起」，最終因延誤比賽遭驅逐出場。 （Getty Images ）

兩位投手的幼稚大賽，演變成驅逐出場加罰款。紅襪隊克勞佛（Kutter Crawford）、費城人隊史特姆（Matt Strahm）6日在賽前演奏國歌後，突然一個眼神對到、心領神會，直接在場上比誰站得久，收到裁判警告仍不為所動，最終遭驅逐出場，7日大聯盟追加罰款。

這則趣聞發生在6日紅襪以7：4擊敗費城人賽前，史特姆去年效力紅襪，與克勞佛成為好友，就在國歌演奏完畢，選手回到休息區後，只見兩人繼續留在場上，遭到警告仍不離場，最終裁判因延誤比賽只能將兩人趕出場。

紅襪教頭柯拉（Alex Cora）事後被問到此事，開玩笑回應：「克勞佛把對手一個選手弄出場，他做到自己的工作了。」克勞佛目前列在傷兵名單，對紅襪可用之兵並無影響，但問題也因他在傷兵名單，大聯盟開出更高額罰單，柯拉說：「有個跟他同校的人，可能會幫忙處理。」他指的是同為佛羅里達灣岸大學（Florida Gulf Coast University）校友的塞爾（Chris Sale）。

史特姆表示，這場趣味競賽並非事先規畫，「國歌唱完後，我看向對面，他對我笑了一下，我就懂了那個笑容的意思，這是完全0計畫。」

他說自己的好勝心在那瞬間被激發，但事後想想確實有點後悔，「回頭看，那可能不是我大聯盟生涯所做過最明智的決定吧！我必須更清楚拿捏他們對於投球計時器的執行有多嚴格。」

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