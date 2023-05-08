MLB／捕手傳球「正中下體」 老虎巴杜跑出最痛盜壘失敗

老虎第6棒外野手巴杜(下)試圖盜二壘，但在壘包前被觸殺。(推特影片截圖)

MLB守護者隊金手套二壘手吉曼尼茲（Andrés Giménez）今天美技連發，第1局先上演撲接後反手傳球，第2局在捕手傳球打到跑者重要部位的情況下，機警接球完成觸殺，成為「美技製造機」，但球迷讚嘆他的反應迅速之餘，更多的是同情巴杜的留言。

守護者今天以2：6不敵老虎隊，全場僅6安打，1局下以二壘打、一壘打開局，卻因拉米瑞茲（Jose Ramirez）的雙殺打只拿下1分，拉米瑞茲則在4局以陽春砲彌補。

吉曼尼茲4打數敲1安打，守備端在一開賽就以連兩記美技搶戲，1局上、一壘有人時，葛林（Riley Greene）打向二壘方向的滾地球眼看就要穿越，吉曼尼茲撲接擋下這球，已沒有時間讓他起身，他在失去平衡的狀況下反手將這球拋給游擊手羅沙里歐（Amed Rosario），在二壘出局的麥金斯崔（Zach McKinstry）無奈苦笑。

2局上、老虎第6棒外野手巴杜（Akil Baddoo）選到保送，隨後嘗試盜壘，在滑壘同時，捕手祖尼諾（Mike Zunino）的傳球打在他的重要部位上，吉曼尼茲則在這球反彈後撈進手套，順勢削過巴杜的球衣，靠巴杜的重要部位「助攻」完成這記觸殺。

Oh no Akil Baddoo pic.twitter.com/L3okN55UDk — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 8, 2023

巴杜這一球的痛楚，讓許多球迷感同身受，留言：「如果我是他，這就是我盜壘生涯的終點了」、「他應該是史上第一個盜壘被捕手傳球打到，卻因這球彈進守備球員手套而出局的選手」。