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大谷敲雙安 1安來自紀錄員回心轉意 野手選擇更正為內野安打

記者陳宛晶／綜合報導
揮別12打席無安打的低潮，大谷翔平今天3打數敲2安打，還獲得兩次保送上壘。（美聯社）
揮別12打席無安打的低潮，大谷翔平今天3打數敲2安打，還獲得兩次保送上壘。（美聯社）

天使隊連續兩場比賽投手崩盤，7日又被遊騎兵隊17支安打、3轟暴打，終場以8：16輸球，大谷翔平單場3打數2安打、另有2次保送，此役的第一支安打來自紀錄員的回心轉意。

大谷賽前累積連12打席沒有安打，此役的首打席在一壘有人時擊出二壘方向滾地球，一壘手洛伊（Nathaniel Lowe）接球後眼看一壘補位可能來不及，選擇傳二壘仍讓楚奧特（Mike Trout）安全上壘，大谷這打席原先記錄野手選擇，隨後才更正為內野安打。

大谷第2打席選到保送，第3打席在一、三壘有人時敲安帶有1分打點，第4打席又是保送，最後一打席則是游擊方向平飛球進手套。

天使此役在1局下楚奧特、大谷接連上壘後，就靠瑞登（Anthony Rendon）的三分砲先馳得點，卻成為短暫的美好，遊騎兵2局上就攻下3分追平，包括杜朗（Ezequiel Duran）的兩分砲。

遊騎兵共打下4個3分以上的大局，第4局榮恩（Josh Jung）在一出局、二三壘有人時打向三壘方向的滾地球，三壘手瑞登漏了一下再傳本壘，捕手蔡斯（Matt Thaiss）再掉球，一個play、兩名選手發生失誤，天使原有機會在本壘抓下出局數，演變成掉2分。

天使雖持續有分數進帳，但比不上投手掉分速度，先發投手蘇亞雷斯（José Suarez）先發2.2局失7分，西塞斯（Chase Silseth）中繼3.1局失6分（責失3分），戴凡斯基（Chris Devenski）投2局失3分。

天使 大谷翔平

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