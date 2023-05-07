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MLB／大谷5支0沒關係 天使逆襲遊騎兵 全靠再見暴投

記者陳宛晶／綜合報導
大谷5打數無安打，不過天使演出大逆轉贏球。 （路透）
大谷5打數無安打，不過天使演出大逆轉贏球。 （路透）

天使5日在9局下、兩出局後灌進3分展現韌性，打到延長10局，遊騎兵投手史柏茲（Josh Sborz）登板第一球就演出再見暴投，天使終場以5：4贏球、推進5連勝。大谷翔平5打數無安打，打擊率從賽前的3成08跌到2成95。

天使在上波系列賽完成3連戰橫掃紅雀隊，帶著4連勝，此役在主場與遊騎兵展開3連戰，大谷擔任先發第3棒、指定打擊，5打數沒有建樹、都沒打出內野，包括4次滾地球出局、1次三壘界外區接殺。

天使左投安德森（Tyler Anderson）先發5局被敲5安打、失3分（責失2分），出現5次四壞球、1次觸身球保送釀禍，第3局先投出兩保送，遊騎兵連兩棒以出局數換進壘，該局沒有安打就攻下1分。

第4局安德森又以觸身球、四壞球開局，塞米恩（Marcus Semien）的場地二壘打先挹注1分打點，洛伊（Nathaniel Lowe）的內野滾地球，天使游擊手耐托（Zach Neto）漏了一下再傳偏，多送遊騎兵1分。

遊騎兵由唐寧（Dane Dunning）演出本季初先發，壓制天使打線，投5局僅被敲2安打、無失分。

天使一度處於0：4落後，直到8局下才靠楚奧特（Ｍike Trout）的適時安打破蛋，下一棒大谷接著打向二壘方向的滾地球，形成該局第3個出局數。9局下瓦雷克（Chad Wallach）的兩分打點二壘打再添火花，倫吉佛（Luis Rengifo）補上追平安打，兩軍以4：4進入延長賽。

天使第一任後援投手巴瑞亞（Jaime Barría）以58球吃下4局、僅失1分（無責失），控制住落後差距，成為天使可以逼平戰局的關鍵人物；艾斯特維茲（Carlos Estévez）在延長賽接手投球，在突破僵局制以無失分完成10局上，為天使向對手說再見鋪好序曲。

天使 大谷翔平

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