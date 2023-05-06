棒球經典賽「原味球衣」拍賣中 大谷居冠、中華隊最高竟是他

大谷翔平2023年經典賽實戰球衣，喊價超過8萬美元。(取材自MLB Auction)

大谷翔平 是當今棒壇人氣最高的選手，大聯盟官方拍賣 網站MLB Auction上架他在經典賽期間穿過的球衣，目前價碼已超過8萬2000美元。

這件16號實戰球衣從4月28日開始拍賣，截止日為5月7日。截至美東時間6日凌晨，已有94次出價，價格喊到8萬2470元。村上宗隆實戰球衣則喊價到1萬元，排名第2。第3至第5名依序為日本隊努特巴爾（Lars Nootbaar）6010元、美國隊楚奧特（Mike Trout）8210元及委內瑞拉隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）3030元。

有趣的是，網站也有顯示競標人數，大谷有91人次出價競標，委內瑞拉隊李維拉（Emmanuel Rivera）雖有40人參與競標，人數居次，但最高喊價僅為1000元，墨西哥 佛度戈（Alex Verdugo）則有40人出價，最高價碼為1520元。