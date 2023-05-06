棒球經典賽「原味球衣」拍賣中 大谷居冠、中華隊最高竟是他
大谷翔平是當今棒壇人氣最高的選手，大聯盟官方拍賣網站MLB Auction上架他在經典賽期間穿過的球衣，目前價碼已超過8萬2000美元。
這件16號實戰球衣從4月28日開始拍賣，截止日為5月7日。截至美東時間6日凌晨，已有94次出價，價格喊到8萬2470元。村上宗隆實戰球衣則喊價到1萬元，排名第2。第3至第5名依序為日本隊努特巴爾（Lars Nootbaar）6010元、美國隊楚奧特（Mike Trout）8210元及委內瑞拉隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）3030元。
有趣的是，網站也有顯示競標人數，大谷有91人次出價競標，委內瑞拉隊李維拉（Emmanuel Rivera）雖有40人參與競標，人數居次，但最高喊價僅為1000元，墨西哥佛度戈（Alex Verdugo）則有40人出價，最高價碼為1520元。
大聯盟拍賣官網也提供五件中華隊球衣，然而價碼最高不是球員，而是背號「40」投手教練王建民，目前價碼達到2220元，有29人出價；王柏融「9」號球衣目前喊價為460元次高，有9人出價；「43」號宋家豪520元，8人出價；「24」號陳傑憲340元，10人出價；「66」號外野教練張建銘240元，5人出價；可惜中華隊球衣拍賣中並沒有最紅的張育成。
上一則
FB留言