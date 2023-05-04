MLB／天使4連勝 大谷翔平連7場敲安 努特巴爾單場4安

天使隊4日以11:7擊敗紅雀隊，收下四連勝，大谷翔平則連續七場敲安，創個人本季最長紀錄。(Getty Images)

MLB天使 隊與紅雀隊三連戰最終場，兩位經典賽 日本隊國手都有好表現，大谷翔平 連續七場敲安個人本季最長，努特巴爾（Lars Nootbaar）則是單場四安打寫生涯新高，不過全場狂敲16安的天使隊占上風，最終以11：7擊敗紅雀隊，收下四連勝。

大谷翔平今天擔任先發第二棒、指定打擊，首打席獲得四壞球保送，三局上作為首名打者敲出右外野安打，開啟天使隊連串攻勢，半局打了11人次、敲出七支安打，灌進六分，大谷單局第二打席則是四壞保送上壘，接下來五局上飛球接殺、八局上三振，總計三打數一安打，打擊率上升到3成08，另有兩次四壞保送。

天使隊在二局上就先攻下四分，加上三局上的六分大局奠定勝基，瓦德（Taylor Ward）、泰斯（Matt Thaiss）、瑞吉福（Luis Rengifo）都有單場三安演出，瑞吉福還有一發超前比數的三分砲，貢獻四分打點。

至於大谷的經典賽隊友、紅雀開路先鋒努特巴爾，昨天雖然被大谷三振三次、四打數無安打，但今天五打數敲出四安打，單場安打數是生涯新高，打擊率也來到2成62。