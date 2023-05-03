我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登副總統任內涉賄？吹哨者向國會爆料 共和黨喊查

浪漫陷阱詐財… 70歲翁被釣走5.5萬元 去年全美受害破10億

MLB／大谷翔平5局飆13K 「100轟+500K」達陣史上第二人

記者蘇志畬／即時報導
谷翔平投出追平生涯最多的單場13次三振，一舉達成生涯500K，成為史上第二位生涯「100轟、500K」的大聯盟球員。（美聯社）
谷翔平投出追平生涯最多的單場13次三振，一舉達成生涯500K，成為史上第二位生涯「100轟、500K」的大聯盟球員。（美聯社）

連休2天的大谷翔平充飽電，雖然今天控球亂飄，但也投出追平生涯最多的單場13次三振，一舉達成生涯500K，成為史上第二位生涯「100轟、500K」的大聯盟球員，前一人是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

天使隊今天對上紅雀隊，大谷翔平擔任先發「第3棒、投手」，開賽連飆2K，但接著被高曼（Nolan Gorman）敲出陽春砲，成為先掉分的1方。

天使隊在2局上追平，3局上打者翔平自己打回超前分，單局攻下2分取得領先後，投手大谷卻又自己花光，4局下單局被敲出3支安打，丟掉3分裡包括卡森（Dylan Carlson）的2分砲。

大谷翔平最終投完5局、用97球退場休息，被敲5支安打丟掉4分，15個出局數投出多達13次三振，唯二例外是滾地球出局、盜壘阻殺，雖然帳面上只有1次四壞、1次觸身球，但過程中好壞球偏差明顯，還有2次暴投，退場時天使隊以3：4落後，成為敗投候選人。

大谷翔平成為史上第4位在5局內投出13次三振的投手，前三人是2012年葛蘭基（Zack Greinke）5局13K、2013年科布（Alex Cobb）4.2局13K、2022年狄葛隆（Jacob deGrom）5局13K。

大谷翔平 天使

上一則

林書豪96歲奶奶離世 曾因「林來瘋」登上紐約時報

延伸閱讀

MLB／日媒：大谷周日最會開轟 周二手感最冷

MLB／日媒：大谷周日最會開轟 周二手感最冷
MLB／「日曜男」大谷翔平周日5場4轟 周四到周六還沒解鎖

MLB／「日曜男」大谷翔平周日5場4轟 周四到周六還沒解鎖
MLB／大谷翔平第7轟 陽春砲滯空近7秒寫紀錄

MLB／大谷翔平第7轟 陽春砲滯空近7秒寫紀錄
MLB／大谷翔平3安2盜+楚奧特雙響砲 天使還是輸球

MLB／大谷翔平3安2盜+楚奧特雙響砲 天使還是輸球

熱門新聞

巴特勒在母親節感謝自己的媽媽藍柏特。（截自推特）

巴特勒童年如電影「攻其不備」 白人養母造就其籃球路

2023-04-27 15:58
灰狼球星愛德華賽後情緒失控摔椅子，砸中旁邊的女性。(截自影片)

NBA／灰狼愛德華摔椅子害2女受傷 被控三級攻擊罪

2023-04-27 07:47
柯瑞破紀錄50分帶領勇士過關。(美聯社)

NBA／柯瑞狂飆50分淘汰國王 創搶七大戰得分紀錄

2023-04-30 19:55
洛杉磯媒體在訪問東、西區幾名球隊人員後皆認為，戴維斯將會成為這個對戰中，湖人最大優勢。（路透）

NBA／勇湖大戰看點：戴維斯成湖人最大優勢、他則是鎖柯瑞要角

2023-05-02 08:45
詹姆斯(左)和柯瑞將再次對決。(美聯社)

NBA／季後賽歷史首見瘋狂時刻 5678種子全過首輪

2023-04-30 22:00
賈吉。(Getty Images)

MLB／女記者爭訪洋基賈吉 罵同行「婊子」ESPN決定開除

2023-04-28 07:13

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景
德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網

德州「行刑式」5死槍案 兇手案發現場附近落網
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？