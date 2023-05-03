MLB／賈吉進傷兵名單 哈波160天光速回歸

賈吉列傷兵。（路透）

對待才剛簽下9年3.6億美元合約的賈吉（Aaron Judge），洋基隊決定小心為上，觀察4天後，還是決定將他放進10天傷兵名單，避免勉強上場造成傷勢惡化。

賈吉在4月27日的滑壘就出現傷情，但當時狀況不嚴重，隔天仍持續先發出賽，但打完兩打席後提前退場，MRI檢查結果為右臀拉傷，從那天之後就未出賽，球團每日觀察，最終仍決定放進10天傷兵名單、可回溯到29日。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，「我們都知道這是小傷，但我們必須要評估風險，我們不希望讓他妥協上場，承受傷勢可能變得嚴重的風險，這才是最重要的事。」

而費城 人隊強打哈波（Bryce Harper）去年11月23日進行TJ韌帶置換手術 ，復健進度大大大超前，確定將在2日進入先發打線，復出的首位對手將是道奇 隊，1日在守備練習時，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）忍不住朝他大喊：「再休3天啦！」