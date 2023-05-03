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MLB／賈吉進傷兵名單 哈波160天光速回歸

記者陳宛晶／綜合報導
賈吉列傷兵。（路透）
賈吉列傷兵。（路透）

對待才剛簽下9年3.6億美元合約的賈吉（Aaron Judge），洋基隊決定小心為上，觀察4天後，還是決定將他放進10天傷兵名單，避免勉強上場造成傷勢惡化。

賈吉在4月27日的滑壘就出現傷情，但當時狀況不嚴重，隔天仍持續先發出賽，但打完兩打席後提前退場，MRI檢查結果為右臀拉傷，從那天之後就未出賽，球團每日觀察，最終仍決定放進10天傷兵名單、可回溯到29日。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，「我們都知道這是小傷，但我們必須要評估風險，我們不希望讓他妥協上場，承受傷勢可能變得嚴重的風險，這才是最重要的事。」

費城人隊強打哈波（Bryce Harper）去年11月23日進行TJ韌帶置換手術，復健進度大大大超前，確定將在2日進入先發打線，復出的首位對手將是道奇隊，1日在守備練習時，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）忍不住朝他大喊：「再休3天啦！」

哈波開TJ手術後僅用160天就回到大聯盟，速度快到破紀錄，他在去年動刀時，費城人提供給媒體的歸隊日程為今年7月，當時內部評估最快是6月。

哈波傷癒復出。（Getty Images）
哈波傷癒復出。（Getty Images）

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