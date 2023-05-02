MLB／洋基狂失15分 近4年最慘…分區排名墊底

洋基先發投手柯特斯投4.2局失7分吞敗。（歐新社）

洋基 隊投手群4月30日大崩盤，對遊騎兵隊之戰被揮出11支安打，包括4支全壘打，還投出8次保送，終場以2：15慘敗，不但是近4季失分最慘的比賽，在美聯東區排名也跌到最後，和紅襪隊一起墊底。

兩隊4連戰最後一戰，洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）投4.2局失7分吞敗，被揮出5支安打就有3支全壘打，這是他效力洋基最慘的一戰，本季戰績雖有3勝2敗，但防禦率從3.49升至4.91。

柯特斯投不滿5局退場，阿布瑞尤（Albert Abreu）只投1局又失6分，拉米瑞茲（Nick Ramirez）接手2.1局失兩分，遊騎兵首局靠容恩（Josh Jung）轟出陽春砲，就一路領先到比賽結束、對戰3連勝。

這是洋基在2019年8月15日以5：19輸給印地安人隊後，單場失分最高紀錄。

洋基這次客場之旅很慘，對雙城隊1勝2敗、對遊騎兵1勝3敗，戰績跌到15勝14敗，儘管勝率仍超過5成，但落後排名榜首的光芒隊（23勝6敗）達8場勝差，遊騎兵則以17勝11敗在美聯西區領先。

洋基總教練布恩（ Aaron Boone）說：「 逆境正向我們襲來。我們都知這點，一定會度過難關。」