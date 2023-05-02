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MLB／解鎖新球場…大谷砲轟釀酒人 滯空近7秒破紀錄

體育新聞組／綜合報導
天使隊大谷翔平對釀酒人隊敲出全壘打。（路透）
天使隊大谷翔平對釀酒人隊敲出全壘打。（路透）

大谷翔平的怪力再征服一座大聯盟球場，4月30日第3局敲出陽春砲、本季第7轟，這是他生涯首度在密爾瓦基美國家庭球場（前米勒球場）開砲，幫助天使隊終場以3：0擊敗釀酒人隊。

來源：YouTube

大谷此役3打數敲出一支陽春砲，第3局面對接近5號位的85.9哩卡特球出棒，這一轟擊球初速114.3哩，飛行距離413呎，擊球仰角39度，更驚人的是滯空時間6.98秒，放眼全聯盟是本季飛得最久的一轟。

大谷回到休息區，天使總教練尼文與他擊掌後搖搖頭，臉上表情寫滿「我到底看了什麼」。尼文說，「我一直在等著看大谷打上計分板，我沒見過太多這樣的事情，他真的很特別，每天在他身上總能看到新鮮事。」

從2018年轉戰大聯盟至今，大谷過去5個球季不曾對上釀酒人，這波3連戰是首度過招，釀酒人成為大谷第20個受害者，密爾瓦基美國家庭球場是他第16座開轟的大聯盟球場，產量最多的天使主場已有80轟紀錄。

大谷生涯134轟紀錄，交手最頻繁的美聯西區球隊，全壘打產量當然最多，運動家隊18轟排名第1，水手、遊騎兵隊都是14轟，太空人隊也有10轟，至於不同區球隊則以白襪、老虎隊9轟最多。

大谷以打者身分出賽594場，已和28支球隊交手，只剩小熊隊還未碰面，6月初將在洛杉磯主場碰面，又有機會追加開轟球隊。

再來看看大谷已經對戰，但還未開轟的球隊，包括紅人、國民、費城人、海盜、紅雀、巨人、馬林魚、響尾蛇隊，都是國聯球隊，在各隊徹底對戰的新賽制下，未來更有機會締造「完全開轟」紀錄。

歷年亞洲球員在大聯盟完成百轟只有4人，秋信守218轟排名第1，接著是松井秀喜175轟、大谷134轟、鈴木一朗117轟。

天使隊大谷翔平對釀酒人隊敲出全壘打。（美聯社）
天使隊大谷翔平對釀酒人隊敲出全壘打。（美聯社）
天使隊大谷翔平對釀酒人隊敲出全壘打。（Getty Images）
天使隊大谷翔平對釀酒人隊敲出全壘打。（Getty Images）

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