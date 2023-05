MLB／破120公斤被2度牽制 釀酒人一壘手無奈：我那麼胖

釀酒人隊今天以0:3輸給天使 隊,一壘手泰雷茲(Rowdy Tellez)喜感十足,2局下兩度被牽制,讓體重超過120公斤的他都忍不住發牢騷,「幹嘛啦!我那麼胖!」

此役才剛開賽,天使開路先鋒耐托(Zach Neto)球數2好3壞時,比賽就短暫中斷,泰雷茲的手套還沒接到半顆球就發現破了,更換手套後續戰。

罕見畫面之後,2局下又是泰雷茲的戲分,當時他敲安打上壘,米勒(Owen Miller)接著選到保送,兩出局、一二壘有人時,天使先發投手蘇亞雷斯(José Suarez)兩度對二壘上的泰雷茲嘗試牽制,讓胖嘟嘟的泰雷茲覺得超莫名其妙,鏡頭捕捉到,泰雷茲攤攤手,嘴型明顯說著:「我那麼胖!」

根據大聯盟官網顯示,泰雷茲登錄身高、體重為6呎4吋、270磅,換算為193公分、122.4公斤。

After a back-pick and another pickoff attempt with Rowdy on second.



He turned to the Angels staff and says "I'm fat." The people's champ. #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/jjmEVGwcUP