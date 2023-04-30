MLB／大谷翔平第7轟 陽春砲滯空近7秒寫紀錄

大谷翔平30日在對戰釀酒人的比賽中，擊出陽春全壘打，這一球滯空時間長達6.98秒，寫下本賽季新紀錄。(Getty Images)

MLB天使 隊今天以3：0擊敗釀酒人隊，大谷翔平 3打數敲出一支陽春砲，滯空時間6.98秒為大聯盟本季至今飛得最久的一轟，展現驚人力量，讓總教練尼文（Phil Nevin）再一次為子弟兵的怪力折服。

大谷首打席面對外角低的87.1哩指叉球揮空遭到三振，第2打席在3局上面對接近5號位的85.9哩卡特球出棒，炸裂一發中外野陽春砲，第3打席保送上壘，隨後遭到牽制出局，最後一打席則是二壘方向滾地球出局。

大谷的本季第7轟，苦主為釀酒人先發投手瑞伊（Colin Rea），這一轟擊球初速114.3哩，飛行距離413呎，擊球仰角39度，更驚人的是滯空時間6.98秒，為本季飛得最遠的一轟，今年至今大聯盟也僅10轟滯空時間超過6.5秒。

尼文表示，「我一直在等著看他打上計分板，我沒見過太多這樣的事情，他真的很特別，每天在他身上總能看到新鮮事。」同場開轟的蘭布（Jake Lamb）也直呼：「大谷總是一再令人留下深刻印象，就如同今天也是一樣。」